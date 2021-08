Gemeinschaftsschule Schreienesch verabschiedet Abschlussschüler/innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen (sz) - Pandemiebedingt fanden auch dieses Schuljahr die Abschlussfeiern in kleinerem Rahmen mit reduzierter Besucherzahl statt. Der Feierlichkeit tat dies allerdings keinen Abbruch. Festlich gekleidet und mit einem tollen Programm ließen es sich die 43 Abschlussschüler/innen auch dieses Jahr nicht nehmen, den Abschied entsprechend würdig zu gestalten.

Deutlich hervorgehoben wurde in allen Reden, sowohl der Schüler/innen, der Klassenlehrer und der des Schulleiters, die große Wertschätzung für die hohen Anstrengungen, die dieses besondere Jahr allen abverlangte.

Der Klassenlehrer der 9c, Daniel Elbs, zeigte sich erfreut, dass nicht nur der schulische Fokus seiner Schüler/innen in der schwierigen Lockdown-Zeit erhalten blieb, sondern sich auch alle um einen entsprechenden Anschluss nach dem Hauptschulabschluss gekümmert hatten. Das Ergebnis der ehrgeizigen Bemühungen kann sich sehen lassen: Alle Schüler/innen erzielten einen guten Schulabschluss, 4 Schüler/innen erreichten einen Gesamtdurchschnitt von 2,4 oder besser und erhielten dafür eine Belobigung.

Auch der Klassenlehrer der Klasse 10, Christian Schich, lobte seine Klasse für die große Disziplin, die seine Schüler/innen in diesem besonderen Schuljahr aufgebracht hatten. Trotz der hoher Lernstoffdichte in Klasse 10 fanden sie sich schnell im Umgang mit neuen medialen Kommunikationsformen sowie Lernplattformen zurecht, sodass auch während der Zeit der Schulschließung der Anschluss gehalten werden konnte. Grundstein des Erfolgs war weiterhin, so Schich, der gute Zusammenhalt der Klasse. Die Niveauunterschiede, 18 arbeiteten auf mittlerem Niveau und absolvierten damit die Realschulreife, 7 arbeiteten auf erweitertem gymnasialem Niveau, zeigten sich am Ende förderlich für alle. 23 von ihnen sehen sich, ob M- oder E-Niveau, im kommenden Schuljahr wieder, entweder auf der Oberstufe der Gemeinschaftsschule Graf-Soden oder auf einem der beruflichen Gymnasien. 2 von ihnen werden eine Ausbildung beginnen.

Schulleiter Kai Nopper ging in seiner Rede ebenfalls auf die besonderen herausfordernden Umstände des Schuljahres ein. „Ihr seid die ersten Schüler/innen mit großem Fachwissen über Viren und Pandemiebedingungen, ihr wisst, was ein Inzidenzwert ist und bedeutet und könnt sicherlich alle fehlerfrei „Quarantäne“ schreiben.“