Gemeinsame Malaktion des Ladies‘ Circles 37 RV mit der OWB

Ravensburg - Der Ladies‘ Circle 37 Ravensburg hat zum wiederholten Male die Ambulanten Dienste der Oberschwäbischen Wohnheime, Einrichtungen und Werkstätten zur gemeinsamen Malaktion eingeladen. Am Samstag, den 23. Oktober, ließen sechs Frauen und Männer der OWB im Haus der Lebenshilfe zusammen mit 5 Ladies zum Thema „Maskenball“ ihrer Fantasie freien Lauf.

Die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist eines der Ziele der OWB und Lebenshilfe Ravensburg, das der Ladies‘ Circle 37 Ravensburg gerne unterstützt. Besonders bereichernd ist neben dem Malen auch der persönliche Austausch bei Kaffee und Selbstgebackenem.

Das Resultat wurde in den vergangenen Jahren im Adolf-Gröber-Haus in Weingarten ausgestellt, Auftakt dazu stellte immer eine Vernissage dar. Ob es auch dieses Jahr so sein wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.