Gemeinsame Aktion gegen Telefonbetrüger

Zur Bekämpfung des Telefonbetrugs kommen demnächst im Zollernalbkreis erneut 120 000 bedruckte Bäckertüten „Vorsicht! Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern“ über die Bäckereien in den Handel. In Kooperation mit dem Verein Kommunale Kriminalprävention Zollernalbkreis und Landrat Günther-Martin Pauli, der Bäckerinnung Zollernalb, dem Weissen Ring und dem Kreisseniorenrat Zollernalb werden Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen am Samstag, 21. Mai, von 8 bis 13 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Albstadt-Ebingen über die Maschen der Telefonbetrüger informieren. Mit der Aktion soll erneut vor dem im ganzen Land immer noch sehr präsenten Phänomen gewarnt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die aktuellen Zahlen der Polizei zeigen, wie wichtig Prävention und Aufklärung in diesem Bereich immer noch sind und außerdem, dass die steten Präventionsmaßnahmen und die Aufklärungsarbeit Früchte tragen. Das Polizeipräsidium Reutlingen registrierte im Jahr 2021 zwar noch knapp 2800 Anrufe von Betrügern, denen es in 83 Fällen mit ihren Lügengeschichten am Telefon gelang, Geld und Wertsachen zu erbeuten, aber im Vergleich zum Vorjahr fielen damit 25 Menschen weniger auf die kriminellen Anrufer herein. Der Gesamtschaden belief sich auf mehr als 1,6 Millionen Euro und damit rund 600 000 Euro weniger als im Jahr zuvor.

Immer noch geben sich die Kriminellen am häufigsten als Polizeibeamte aus, die angeblich das Vermögen der angerufenen Senioren vor dem Zugriff von Kriminellen „vorübergehend sicherstellen“ wollen, bis diese die Polizei festgenommen hätte. Aber auch mit Enkeltrick, Gewinnversprechen und anderen Maschen wird ständig versucht, Angerufene zu ködern und auszunehmen. In der jüngsten Zeit gaben sich Täter immer wieder als Ärzte oder Pflegepersonal einer örtlichen Klinik aus und verlangten hohe Summen für teure Medikamente zur Rettung eines angeblich schwer an Corona erkrankten Angehörigen. Andere melden sich als Staatsanwalt und täuschen vor, ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, weshalb zur Abwendung einer Inhaftierung eine hohe Kaution geleistet werden müsse.

Wer Betrügern am Telefon über vorhandene Wertsachen oder Erspartes Auskunft gibt, liefert sofort eine Steilvorlage. Mit dem Wissen auf lohnende Beute lassen sie daraufhin nicht mehr locker und ziehen alle Register. Deshalb sollte die auf den Bäckertüten abgedruckte Botschaft der Polizei stets beachtet werden.