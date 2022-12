Gemeinsam mit Nadel und Faden Gutes tun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 40 Herzkissen übergab der Ortsverein LandFrauen Ziegelbach kürzlich an die Waldburg-Zeil Kliniken. Mehrere Wochen arbeiteten die fleißigen Näherinnen aus dem Wurzacher Teilort an den fröhlich-bunten Kissen. Sie alle schätzen es, sich zu treffen und nicht nur gemeinsam Handarbeiten zu machen, sondern die eigene Zeit für andere zu nutzen.

Deshalb beteiligten sie sich auch gerne zum wiederholten Male an der Aktion Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. So entstanden viele weiche Kissen, die über die Waldburg-Zeil Kliniken an Kliniken in der Region gehen oder an Rehabilitandinnen ohne Kissen verschenkt werden. Die Waldburg-Zeil Kliniken sagen herzlichen Dank für diese langjährige und treue Unterstützung.

In Aulendorf und Isny-Neutrauchburg bietet der Klinikverbund onkologische Rehabilitation, unter anderem für Brustkrebspatientinnen. Die Waldburg-Zeil Kliniken unterstützen seit 2014 die Aktion der dänischen Krankenschwester Nancy Friis-Jensen „Herzkissen für Brustkrebspatientinnen – verschenkt von Herz zu Herz“. Über die Medien wurden Näherinnen gesucht, die Herzkissen mit diesen speziell verlängerten Ohren nähen – dank Mitstreiterinnen wie jenen aus Ziegelbach konnten bereits fast 10.000 Kissen übergeben werden. Die verlängerten Ohren des Kissens erleichtern den frisch operierten Frauen das Liegen, geben Schutz bei plötzlichen Bewegungen, schenken Linderung bei Narbenschmerzen und Lymphschwellung sowie bei Druck unter dem Arm. Dazu trösten die Herzkissen die betroffenen Frauen, ganz dem Motto: von Herz zu Herz.

Mitmachen und Kissen nähen kann übrigens jede(r): Schnittmuster und die Anleitung für Herzkissen erhalten Sie unter: herzkissen@wz-kliniken.de oder unter Telefon 07562/711031. Auch Spenden von Baumwollstoffen sind willkommen.