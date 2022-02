Gemeinsam meditieren beim Sitzen in der Stille

Ravensburg (sz) - Der Kurs „Gemeinsam meditieren – Sitzen in der Stille“ des erfahrenen Referenten für Meditation Jochen Weckwarth bietet einmal in der Woche jeweils am Dienstag von 18 bis 19 Uhr eine bewusste Auszeit. Es geht darum, nach den Aufgaben des Tages zu sitzen, zu gehen und zu sich zu kommen. Das Angebot bietet die Möglichkeit, die Gedanken loszulassen und für sich selbst da zu sein, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters, der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg. Der Kurs findet einmal pro Woche im Seminarraum in Ravensburg in der Allmandstraße 10 statt und kostet pro Kursabend drei Euro. Der Einstieg für neue Teilnehmer ist ab Dienstag, 1. März, möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.keb-rv.de.