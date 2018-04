Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen

Die Verbundenheit ehemaliger Mitarbeiter der Stiftung Liebenau zu ihrem einstigen Arbeitgeber reicht weit über das Erreichen des Rentenalters hinaus und beruht auf Gegenseitigkeit. Denn auch der Stiftung Liebenau ist an einem engen Kontakt mit ihren einstigen Mitarbeitern gelegen. Aus diesem Grund lädt sie ihre Ruheständler jedes Jahr zum „Wiedersehen in Liebenau“ ein.

169 Ehemalige aus allen Gesellschaften der Stiftung, und damit so viele Teilnehmer wie noch nie, seien diesmal nach Liebenau gekommen, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, sich auszutauschen und sich von Vorstand Prälat Michael H. F. Brock über die neuesten Entwicklungen in der Stiftung Liebenau informieren zu lassen, wie die Stiftung in einem Bericht schreibt. Für Edith Vogel ist das jährliche Treffen ein ganz wichtiger Termin, den sie auf keinen Fall verpassen möchte und den sie auch noch nie verpasst hat. 30 Jahre hat sie in Liebenau und Rosenharz als Arbeitserzieherin gearbeitet und ist seit 20 Jahren im Ruhestand. „Ich bin von Anfang an dabei und muss nächstes Mal auch wiederkommen. Man kommt ins Erzählen und sieht mal wieder andere Gesichter. Das wird von der Stiftung immer ganz toll gemacht.“, gerät Vogel ins Schwärmen. Ihre ebenfalls anwesenden, ehemaligen Arbeitskollegen Helga Esterer, Rita Nussbaum und Gerhard Schweizer, können ihr da nur beipflichten. Gerade erblicken sie erfreut ihren ehemaligen Chefarzt, Helmut Schädler. „Ein ganz toller Mensch und ein ganz toller Arzt. Er hat uns immer die lateinischen Wörter beigebracht.“, berichtet die muntere Gruppe.

Gefühl der Wertschätzung kommt bei den Mitarbeitern an

Über 25 Jahre hat Günter Marquardt in der Verwaltung im Finanzwesen gearbeitet. Auch er freut sich, seinen ehemaligen Chef, Alfred Bertele, wiederzusehen. „Das ist eine schöne Tradition, dass das Miteinander hier so gepflegt wird.“, berichtet Günter Marquardt.

Vor seiner Tätigkeit bei der Stiftung Liebenau hatte er bereits bei einigen anderen Firmen gearbeitet. Doch nirgends hat er sich so wohl gefühlt, wie bei seinem letzten Arbeitsgeber. „Die persönliche Wertschätzung, die ich hier erfahren habe, habe ich nirgendwo anders so erlebt. Ein tolles Arbeitsklima und auch ein direkter Draht zu den Vorständen“, erzählt Marquardt leicht wehmütig.

Denn der Abschied damals fiel ihm nicht leicht. Umso mehr genieße er den heutigen Tag und freue sich schon auf das nächste Treffen im kommenden Jahr.