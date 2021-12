„Gemeinsam Gutes tun“ zur Abmilderung der Pandemiefolgen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Kinder, Jugendliche und ihre Eltern konnten im Sommer neue Kraft schöpfen, ihr Familiengefüge stärken und ein Stück Zuversicht zurückgewinnen. Bis in den Herbst hinein gab es immer wieder tolle Aktionen, die durch die Initiative „Gemeinsam Gutes tun“, die der Landkreis Ravensburg mit mehreren engagierten Stiftungen der Region ins Leben gerufen hat, ermöglicht wurden. Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg beteiligte sich daran in besonderem Maße und förderte Freizeit- und Erholungsangebote mit insgesamt 22.000 Euro.

Da Erholung und gemeinsame Freizeitaktivitäten lange Zeit zu kurz kamen und sich viele Familien im Landkreis Ravensburg aus eigener Kraft keinen Urlaub leisten können, ermöglichte die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg kostenlose Sommerurlaube in der Jugendherberge Bad Urach. Insgesamt 20 Familien konnten unter dem Motto „Familienbande im Sommerglück“ jeweils eine Woche Auszeit vom stressigen Pandemie-Alltag genießen. „Das ist unser erster richtiger Urlaub überhaupt“, schrieb eine alleinerziehende Mutter. Viele der Familien haben sich persönlich auch in der Jugendherberge für den schönen Aufenthalt bedankt. Die Entlastung von alltäglichen Dingen wie etwa dem Kochen für die gesamte Familie hat zur Erholung und zum Krafttanken beigetragen. Die Feriengäste haben auch die Chance genutzt, um andere Familien – sei es beim Grillabend oder der Schnitzeljagd in Bad Urach – kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Ein tolles Rahmenprogramm für Groß und Klein hat die Familienurlaube abgerundet: Beim Kletterkurs stand das gegenseitige Vertrauen im Vordergrund und einige mussten ihre Ängste überwinden, im Höhenfreibad dagegen war Erfrischung und Austoben angesagt!

Das Jugendamt Ravensburg koordinierte das Projekt für Familien, die besonders von der Pandemie betroffen waren und sind, weil sie z. B. in einkommensschwachen Verhältnissen leben.

Darüber hinaus hat die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg eine Ferienfreizeit der Gemeinde Bodnegg im Rahmen der Initiative „Gemeinsam Gutes tun“ unterstützt: 40 Kinder und Jugendliche verbrachten fünf erlebnisreiche Tage am Alpsee in der Nähe von Immenstadt im Allgäu. Durch den Zuschuss der Bürgerstiftung konnten Geschwisterkinder vergünstigt an der Freizeit teilnehmen und zusätzliche Aktivitäten, wie etwa das Batiken und der Bunte Abend, ermöglicht werden.