Gemeinsam gegen die Pfunde

Mit der Gründung des Adipositaszentrums zum Jahresanfang 2022 reagiert das Sana-Klinikum Landkreis Biberach auf einen anhaltenden Negativtrend: Immer mehr Männer und Frauen in Deutschland leiden unter behandlungsbedürftigem Übergewicht. Unter der Leitung von Dr. Thomas Schmidt, Chefarzt der Klinik für Allgemein und Viszeralchirurgie, wird das medizinisch-chirurgische Leistungsspektrum daher weiter ausgebaut und um die ganzheitliche Behandlung von adipösen Patienten erweitert.

Adipositas stellt weltweit ein zunehmendes Problem dar und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als chronische Krankheit eingestuft, die wiederum einen Risikofaktor für die Entstehung weiterer Erkrankungen, wie beispielsweise Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Krebs, darstellt. In Deutschland leiden derzeit rund 20 Millionen Menschen unter einem gesundheits- und lebensgefährdenden Übergewicht – Tendenz steigend. Die Ursachen hierfür sind unterschiedlich: Neben ungünstigen Ess- und Bewegungsgewohnheiten können auch der Stoffwechsel, die Einnahme bestimmter Medikamente sowie eine genetische Veranlagung Gründe für eine hohe Fettleibigkeit darstellen. Klassische Diäten mit nur kurzzeitigen Verhaltensänderungen führen dabei häufig zum sogenannten Jo-Jo-Effekt und haben zur Folge, dass die Betroffenen nach einer kurzfristigen Gewichtsreduktion umso schneller wieder zunehmen.

Trotz der negativen Auswirkung auf die Gesundheit wird Übergewicht noch immer häufig unterschätzt und oftmals nur unzureichend behandelt. Das neu gegründete interdisziplinäre Adipositaszentrum im Biberacher Sana-Klinikum setzt hier an und steht Patientinnen und Patienten mit starkem Übergewicht ab sofort mit einem umfassenden therapeutischen und medizinischen Angebot als kompetente Anlaufstelle zur Verfügung. Geleitet wird das neue Schwerpunktzentrum von Dr. Thomas Schmidt: „Von Adipositas spricht man, wenn der Body Mass Index (BMI) einen Wert von 30 erreicht oder überschritten hat. Natürlich ist dies von Mensch zu Mensch unterschiedlich und unter anderem auch abhängig von der individuellen Körperkonstitution. Oftmals leiden Betroffene in diesem Stadium des Übergewichts aber bereits an Begleit- und Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes mellitus Typ 2 und haben zudem häufig auch mit psychischen Belastungen zu kämpfen“, erklärt Dr. Schmidt. „Unser zentrales Behandlungsziel besteht daher darin, gemeinsam mit den Betroffenen eine dauerhafte Reduktion ihres Körpergewichts und damit eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen.“ Dafür bietet das neue Biberacher Adipositaszentrum ein ganzheitliches Behandlungsprogramm an, in dessen Rahmen Patientinnen und Patienten durch ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, Pflegefachkräften und Therapeuten intensiv beraten und auf dem Weg zu einem nachhaltig gesünderen Lebensstil begleitet werden.

Für Beratungsgespräche und eingehende Voruntersuchungen stehen Chefarzt Dr. Schmidt sowie Oberarzt Konstaninos Papadakis im Rahmen der ambulanten Sprechzeiten in den Chirurgischen MVZ Praxen in Biberach und Laupheim zur Verfügung. Im Anschluss daran werden die Patienten durch den Zentrums-Koordinator Tobias Götze individuell begleitet. Dieser unterstützt beispielsweise bei der Bearbeitung der Anträge für die Kostenerstattung durch die Krankenkasse und informiert im Detail über das multimodale Therapiekonzept, welches aus drei Säulen besteht: Ernährungsberatung sowie Bewegungs- und Verhaltenstherapie. Dafür stehen im Adipositaszentrum erfahrene Psychologen, Physiotherapeuten und Ernährungsberater zur Verfügung.