Gemeinsam für mehr Inklusion trommeln

Rund um den 5. Mai, dem jährlichen Protesttag von Menschen mit Behinderungen, finden verschiedene Aktionen statt, um gesellschaftliches Bewusstsein für mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Auch die Stiftung Liebenau in Rosenharz beteiligt sich. Das Motto in diesem Jahr ist „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“, heißt es in einer Pressemitteilunng.

Am Donnerstag, 5. Mai, heißt auch das Fachzentrum der Stiftung Liebenau in Rosenharz Menschen mit und ohne Behinderungen egal welchen Alters willkommen. Im Mittelpunkt der Aktion steht das gemeinsame Trommeln. Jede und jeder kann die Schlaginstrumente ausprobieren und gemeinsam mit anderen zusammen Spaß haben, heißt es in der Mitteilung weiter. Zur Verfügung stehen Congas und Djemben. Das gemeinsame inklusive Trommeln findet von 14 bis 16.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei gutem Wetter ist die Aktion auf dem Platz vor der Kirche. Bei schlechtem Wetter voraussichtlich in der Cafeteria.