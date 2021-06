Gemeinsam aktiv für Projekte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit einer Woche läuft im Kreis Ravensburg die Aktion Stadtradeln und die Aulendorfer SPD ist mit einem eigenen Team dabei, wenn es darum geht, Akzente für eine klimafreundliche Politik und die Wende in der Verkehrspolitik zu setzen.

Keine gegensätzlichen, aber ganz andere Motive hat Marta Binder, die ebenfalls seit Jahren kräftig in die Pedale steigt. Sie sammelt mit ihren Fahrradtouren Spenden für Schulprojekte in Ghana und war heute zum dritten Mal zu Gast in Aulendorf und so kam es zu einem Treffen mit den „roten Radlern“ und dies passenderweise im Gasthaus „zum Rad“, wo Marta Binder schon vor zwei Jahren auf Einladung der Familie Spähn übernachten und sich stärken durfte. „Think global, act local“ – mit dem Fahrrad scheint dies zu funktionieren!