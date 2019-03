Gemeinderatswahl: CDU Eriskirch will Patt beenden

Mit einer laut Pressemitteilung neuen, frischen Mannschaft tritt die CDU Eriskirch zu den Kommunalwahlen am 26. Mai an. Das Ziel: Die Kandidaten im Alter zwischen 24 und 70 Jahren wollen die Patt-Situation im Gemeinderat beenden. In einer Offenen Liste, CDU-Mitglieder und Nicht-Mitglieder, sind Handwerker, Angestellte, Beamte, Hausfrauen und Selbständige vertreten, heißt es.

Gudrun Schmid, Vorsitzende des Ortsverbandes, begrüßt die Bereitschaft der neuen Kandidaten, sich für das Gemeinwohl einzubringen. Zu Antje Clad, Michael Filleböck, Johannes Gerlinger, Thomas Knejski, Daniel Mies, Anna Paglia, Reinhold Petzi und Richard Schaugg sagt sie: Das Ehrenamt koste Zeit und manchmal brauche es einen langen Atem, um Vorstellungen durchzusetzen. Sie selber sehe einen Gewinn für jeden Einzelnen, denn die Gemeinderäte erhalten Einblicke in die Zusammenhänge der Kommunalpolitik und darüber hinaus. Die CDU Gemeinderäte Tobias Plümer, Gudrun Schmid, Bernhard Vesenmayer, Berthold Vetter, Valentin Gebhard und Susanne Wagner treten wieder an, teilt die CDU mit.

Eine der Aufgaben für die nächsten Jahre werde sein, für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Die Fertigstellung der neuen Festhalle und der Kindertagestätte erforderten weitere Entscheidungen für die Zukunft der Menschen aller Generationen in Eriskirch. Mit einer bunten Mischung aus vier Frauen und zehn Männern, mit einem Altersdurchschnitt von 48 Jahren, wollen die Christdemokraten der Mitteilung zufolge viele Bürger für sich gewinnen – und die aktuelle Pattsituation mit jeweils sieben Gemeinderäten von CDU und Freier Wählervereinigung zu ihren Gunsten beenden.