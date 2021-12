Gemeinderat zeigt beim Haushalt den Schulterschluss

Vorweihnachtlich friedlich ist die Gemeinderatssitzung in Hüttlingen verkaufen. Nachdem es im vergangenen Jahr zu einem heftigen Schlagabtausch bei der Verabschiedung des Haushalts kam, zeigte sich das Gremium dieses Mal einig. Der Haushaltsplan 2022 wurde ohne Gegenstimme verabschiedet.

Das Finanzvolumen steigt des Haushalts steigt von 24,5 auf 25,3 Millionen Euro. Mit der Hilfe des Sonderergebnis aus Grundstücksverkäufen von 1,77 Millionen Euro erreicht der Ergebnishaushalt knapp ein Plus von 483 700 Euro.

Die Verpflichtung, Abschreibungen über Erträge zu finanzieren, wie in der kommunalen Doppik vorgeschrieben, erschwert es Hüttlingen erheblich einen augeglichenen Haushalt auszuweisen. 2022 betragen der Werteverzehr auf das Anlagevermögen 2,5 Millionen Euro. Demgegenüber stehen aufgelöste Sonderposten in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Die Differenz muss aus Gebühren und Steuern erwirtschaftet werden.

Die Gemeinde hat dementsprechend an der Gebührenschraube gedreht. So steigen unter anderem Grundsteuer, Hundesteuer, der Eintritt ins Naturerlebnisbad und Elternbeiträge für Hort und verlässliche Grundschule.

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt bis zum Ende des Jahres 2022 von 332 Euro (Ende 2021) auf 1111 Euro. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Höhe von 3,5 Millionen Euro erforderlich. Die Nettoinvestitionsrate schafft es nach einem Minus 2021 im kommendem Jahr wieder leicht ins Plus.

Der Gemeindehaushalt ist laut Ensle dennoch solide finanziert. Um als Gemeinde attraktiv zu bleiben, investiert die Gemeinde kräftig in die Infrastruktur. Fast elf Millionen Euro sind im Haushalt 2022 für Investitionen vorgesehen. Der dickste Brocken entfällt auf den Neubau einer Mensa für die Alemannschule und weiterer Sanierungen des Schulgebäudes mit insgesamt mehr als sieben Millionen Euro.

Da der Haushalt bereits intensiv hinter verschlossenen Türen beraten wurde, blieb die zuletzt hitzig geführte Diskussion aus. Die beiden Fraktionen „Bürgerliste“ und „Aktive Bürger und CDU“ hielten ihre Haushaltsreden kurz und lobten ausdrücklich die Gemeindeverwaltung.

Der Fraktionssprecher der „Bürgerliste“, Herbert Wanner, beschränkte sich in der Sitzung auf ein kurzes Statement: „Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 ist zumindest hinsichtlich seiner Entstehung ein besonderer Haushalt. Er wurde erstmals im Vorfeld gemeinsam von Verwaltung und Gemeinderat in langen, intensiven, kreativen und konstruktiven Gesprächen ausgearbeitet und erstellt. Es wäre sozusagen paradox, wenn der Gemeinderat oder Teile des Gemeinderats diesen Haushaltsplan insgesamt oder in Teilen in Frage stellen würden. Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen Einschränkungen durch die Coronapandemie sollten auch Gemeinderatssitzungen zügig und konstruktiv durchgeführt werden.“

Dabei wies Wanner auch auf die Raumtemperatur im gut belüfteten Forum hin, die eine zügige Sitzung wünschenswert mache. Seine Fraktion bestehend aus Heidi Borbeley, Karin Jennewein, Rita Rettenmeier, Markus Raab, Eugen Fürst, Clemens Gold und Herbert Wanner, stimmte dem Haushalt zu.

Maria-Theresia Harsch-Bauer für die Fraktion „Aktive Bürger und CDU“ hielt ihre Rede ebenfalls kurz und sachlich: „In unseren Stellungnahmen zu den Haushalten der Jahre 2020 und 2021 war eines unserer Hauptanliegen an die Verwaltung, den Gemeinderat als Entscheidungsträger frühzeitig und umfassend an der Aufstellung des Haushaltsplans zu beteiligen. In diesem Jahr nun wurde der Haushaltsplan von Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam erarbeitet. In mehreren Sitzungen wurde konstruktiv und sachlich über die Investitionen, Maßnahmen und Projekte für 2022 und die folgenden Jahre, über deren Umsetzung und die Finanzierung diskutiert“, so lobte Hrasch-Bauer.

Sie hob die großen Investitionen hervor wie die Generalsanierung, der Um- und teilweise Neubau der Alemannenschule werde die Gemeinde weiterhin beschäftigen.

„Die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Marienkapelle und zum Friedhof ist für unsere Fraktion schon sehr lange ein großes Anliegen. Unser Vorschlag, den Fahrweg zwischen dem Haupteingang zur Marienkapelle und dem Haupteingang zum Friedhof zu nivellieren und damit eine barrierefreie Auffahrt von den bestehenden Parkplätzen am Kirchhofweg zu ermöglichen, ist gerade in der Planung. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.“

Die Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes „Gemeinsam Zukunft schaffen“ sei ebenfalls schon lange ein großes Anliegen unserer Fraktion. Hierfür seien nun in einem ersten Schritt 40 000 Euro im Haushaltsplan 2022 vorgesehen.

Am Schluss ihrer Rede, sagte Harsch-Bauer, die Hälfte der jetzigen Amtszeit als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sei erreicht. „Es ist somit ein guter Zeitpunkt die Weichen für die Zukunft zu stellen und die Verantwortung für die Fraktionsarbeit in jüngere Hände zu legen.“ Ab 1. Januar 2022 werde Damian Wörner den Vorsitz der Fraktion übernehmen. Sie selbst fungiere als seine Stellvertreterin und werde zusammen mit allen Fraktionsmitgliedern mit ganzer Kraft unterstützen.

Die Fraktion „Aktive Bürger und CDU Hüttlingen“ bestehend aus Luca Albrecht, Klaus Auchter, Joachim Grimm, Maria Harsch-Bauer, Manuel Mayer, Stefanie Salvasohn, Norbert Schneider, Damian Wörner. stimmte dem Haushalt zu.