Gemeinderat tagt im Graf-Zeppelin-Haus – Öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr

Zum letzten Mal in diesem Jahr treffen sich die Mitglieder des Gemeinderates Friedrichshafen am Montag, 13. Dezember, im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen: die Genehmigung außerplanmäßiger Mittel für die weitere Bewältigung der Corona-Pandemie in 2022, der Sachstandsbericht des Insolvenzverfahrens und dessen beabsichtigte Beendung durch den Insolvenzplan der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH, der Grundsatzbeschluss zur Teilnahme an der Echt Bodensee Card (EBC), die Aufstellungsbeschlüsse für die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan „Kreuzlinger Straße" sowie die Baubeschlüsse für die Bahnquerung in der Ortsmitte Fischbach und den Neubau des Kinderhauses Habakuk.

Darüber hinaus beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Entwurfsplanung für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Schulzentrum Ailingen sowie dem Jahresabschluss 2020 und dem Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung. Außerdem haben die Ratsmitglieder über Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt an Dritte im Jahr 2022 zu entscheiden. Um 18 Uhr findet die Einwohnerfragestunde statt.

Im gesamten Graf-Zeppelin-Haus gilt für alle an der Sitzung Teilnehmenden die 3G-Regel.