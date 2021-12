Die Stadt Bad Waldsee wird zum 1. Januar 2022 zur Großen Kreisstadt. Dieser Fakt wirkt sich auf bestimmte Wirkungsbereiche aus, wie in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montag, 13. Dezember, ab 18.15 Uhr im Haus am Stadtsee besprochen wird. Zudem stehen die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe auf der Tagesordnung sowie die Erhaltungssatzung zur Hauptstraße. Auch die Stadthallenkreuzung soll thematisiert werden.