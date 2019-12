Gemeinderat hat die Qual der Wahl

Von außen sieht die Mehrzweckhalle in Orsenhausen, angebaut an die Grundschule, noch ganz passabel aus. Doch der Schein trügt. Das Gebäude aus dem Jahr 1963 ist baulich und energetisch in einem schlechten Zustand, es herrscht Handlungsbedarf. Sanieren oder abreißen, ein Neubau an der gleichen Stelle oder auf der grünen Wiese – Alternativen gibt es, im Laufe des nächsten Jahres soll sich der Gemeinderat entscheiden. Bisher aufgezeigt sind Lösungen, die zwischen 2,7 und 4,6 Millionen Euro kosten.

In der Gemeinderatssitzung am Montag ging es in erster Linie um eine Informationsweitergabe an die Entscheidungsträger. Vor einiger Zeit hatte die Gemeinde das Architekturbüro Sick und Fischbach aus Ochsenhausen mit einer Bestandsaufnahme und einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Ergebnisse präsentierte Architekt Thomas Sick nun den Räten.

„Die Mehrzweckhalle ist in einem Zustand, wo dringend etwas gemacht werden muss“, sagte Sick. Welche Wege dabei möglich sind, erläuterte er anhand verschiedener Varianten. Die bestehende Mehrzweckhalle, die im Moment für den Grundschulsport, den Vereinssport und für Veranstaltungen genutzt wird, könne grundlegend saniert werden. Dies sei Variante eins. Der Hallenkörper werde beibehalten, „wir gehen zurück auf den Rohbau und bauen dann neu auf“. Im teilunterkellerten Bereich der Halle müssten Duschen und Umkleideräume („Der Status quo ist heute nicht mehr zumutbar“) neu entstehen, teils vorhandene Feuchtigkeit beseitigt und die Technikbereiche wie Heizung komplett neu eingebaut werden. Im Erdgeschoss sind ein Küchenumbau, eine Neugestaltung des Stuhllagers und Geräteraums sowie der Einbau einer Behindertentoilette notwendig. Natürlich werde die Halle dann auch energetisch saniert: Neues Dach, die Front aus Glasbausteinen an der Ostseite soll durch bodentiefe Fenster ersetzt werden. Inklusive einer neuen Möbelausstattung und der Anschaffung neuer Sportgeräte veranschlagt Sick diese Variante auf 2,7 Millionen Euro Kosten.

Auch Vergrößerung möglich

Eine Schippe drauflegen müsste die Gemeinde, wenn eine Sanierung mit einer Vergrößerung der Mehrzweckhalle einhergehen würde. Baulich ginge eine Vergrößerung nur in Richtung Osten, Flächen des Parkplatzes müssten dafür geopfert werden. „Die Halle wird deutlich vergrößert, mehr Tischreihen können gestellt werden“, sagte der Architekt. Diese zweite Variante würde 3,4 Millionen Euro kosten.

Bei beiden Varianten, rechnete Sick vor, koste allein die neue Technik (Heizung und Lüftung, Sanitär, Elektro) schon 770 000 Euro. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Option: die alte Mehrzweckhalle platt machen und an gleicher Stelle einen zweistöckigen Neubau errichten. Diesen Vorschlag hatte der Architekt allerdings noch nicht mit Skizzen unterfüttert – „wenn man das will, braucht es noch genauere Untersuchungen“. Der Vorteil wäre: „Wir hätten keine alte Bausubstanz mehr“. Allerdings müsste die Gemeinde auch tiefer in die Tasche greifen. 4,6 Millionen Euro wären nötig.

Allen drei aufgezeigten Varianten gemein ist allerdings eines: Das Normmaß des Hallensportfelds mit einer Länge von 27 und einer Breite von 15 Metern ist nicht realisierbar. „Dies geht an dem jetzigen Standort nicht, nur bei einem Neubau auf der grünen Wiese“, informierte Sick. Ein Vorhaben, das dann etwa vier Millionen Euro kosten wird, „aber so eine Halle kann man auch für fünf Millionen bauen“, ergänzte der Architekt.

Diskussion über Standort

„Lassen Sie das Gehörte sacken, im Laufe des nächstes Jahres sollte eine Entscheidung fallen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Späth. Mancher Gemeinderat scheint jedoch schon jetzt in eine Richtung zu tendieren. „Es muss eine vernünftige Sanierung im Ort her“, findet Christian Wölfle. Auch Wolfgang Thanner könnte sich mit einer Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle anfreunden, wenngleich er dann eine schwierigere Parkplatzsituation befürchtet. „Es wurde aber auch von einem anderen Standort für die Halle geredet“, weiß Thanner. Überlegungen für solche Alternativstandorte müsse man durchaus anstellen, findet Werner Jans, „aber was passiert dann mit der alten Halle?“

Sollte es auf einen Neubau hinauslaufen, gilt es nach Ansicht von Architekt Sick eines zu beachten: „Die Halle muss für die Grundschüler zu Fuß erreichbar sein.“ Aus seiner Sicht käme in diesem Fall nur eine Fläche bei der Freizeitanlage beim ASB infrage, sagte Manfred Schoch. Als Ortschaftsrat durfte er sich aus dem Zuhörerraum zum Thema äußern. „Uns würde aber die Variante zwei entgegenkommen“, sprach er für den Ortschaftsrat und die örtlichen Vereine.

Helmut Kohn („Ich bin dankbar, dass wir das Thema angehen“) sieht eine neue Standortfrage unter einem weiteren Aspekt. „Wir wissen, manche Ortsteile haben gar keine Halle“, erinnerte er. Aus der Welt scheint für ihn deshalb ein Hallenstandort, an dem beispielsweise Bußmannshausen partizipieren könnte, nicht. Es werde eine politische Entscheidung, glaubt er. Egal wie diese dann auch ausfällt: Auf die lange Bank schieben darf sie der Gemeinderat nicht. Schon aus dem Grund, weil die alte Heizung in der bestehenden Mehrzweckhalle (versorgt wird damit auch die Grundschule, das Feuerwehrgerätehaus und die Ortsverwaltung) jederzeit den Geist aufgeben kann.