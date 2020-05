Gemeinderat entscheidet über Altes Tonhallenareal

20 Jahre nach dem Abriss der Alten Tonhalle liegen für die Nutzung des Areals zwei neue Konzepte vor (wir berichteten). Der Gemeinderat wird am Mittwoch entscheiden. Die Stadt hat bereits einen Favoriten auserkoren.

Der Stadt liegen zwei Konzepte von Investoren vor, die die 3200 Quadratmeter große Fläche, auf der auch noch ein Neubau des Amtsgerichts realisiert werden soll, bebauen möchten. Als Favorit der Stadt hat sich das Konzept von S&P Commercial Development herauskristallisiert. Der Investor möchte neben einem Hotel mit Bistro (Ibis Styles mit 140 Zimmer), einem Lebensmittelmarkt (Edeka) und einem Drogeriemarkt (dm) auch 36 Wohneinheiten realisieren. Eine Idee, die von der Stadt aufgrund der zusätzlichen Belebung als positiv angesehen wird. Entstehen soll darüber hinaus eine Tiefgarage und ein Vorplatz am Kaiserring. Gelobt wird außerdem das urbane Erscheinungsbild und die hohe architektonische Gestaltungsqualität. Jedoch konnte der Bewerber keine Biomarktzusage vorweisen. Die beiden Gebäudekomplexe sollen durch eine Flaniermeile getrennt werden. Erhebliche Mängel sieht die Stadt beim Verkehrskonzept, hier gilt es offenbar nachzubessern.

TenBrinke verzichtet hingegen auf Wohnflächen und bietet stattdessen neben einem Lebensmittelmarkt (Edeka oder Rewe), einem Hotel (möglicherweise Hampton by Hilton mit 126 Zimmern) und einem Biomarkt (Denn’s) auch Flächen für Dienstleistungen und Büros in Kombination mit dem geplanten Amtsgericht. Allerdings sieht die Stadt bei dem Konzept nur eine geringe architektonische Gestaltungsqualität und auch Abstriche bei der Gestaltung des öffentlichen Raums.

Der Gemeinderat soll sich in der Sitzung am Mittwoch für ein Konzept entscheiden – die Stadtverwaltung schlägt, da er in der Bewertung des Stadtplanungsamtes vorne liegt, den Entwurf von S&P Commercial Development vor. Anschließend soll die Verwaltung damit beauftragt werden, mit dem Investor einen Kaufvertrag zur Beschlussfassung für den Gemeinderat vorzubereiten.