Gemeinderat billigt acht Waldrefugien

In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hat sich der Abtsgmünder Gemeinderat mit der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in den nächsten zehn Jahren befasst. Die Gemeinde möchte ein Alt- und Totholzkonzept umsetzen und so zusätzliche Ökopunkte erhalten.

Nahezu drei Stunden sind die Gemeinderäte zunächst mit Revierleiter Peter Kommander durch ausgewählte Gemeindewaldflächen gestapft. Sach- und fachkundig gestaltete Kommander, der auch für den Abtsgmünder Gemeindewald zuständig ist, die Waldbegehung. Er vermittelte besonders den neuen Gemeinderäten das notwendige Wissen und die Zusammenhänge. Im Sitzungssaal angekommen, stellte dann Ulrich Friedhoff, der Forsteinrichter des Regierungspräsidiums, das Forsteinrichtungswerk 2020 bis 2029 vor.

Der Gemeindewald von Abtsgmünd hat mit rund 205,5 Hektar eine Holzbodenfläche von 194,1 Hektar. Davon soll im Rahmen eines Alt- und Totholzkonzeptes (AuT) auf 18,3 Hektar (neun Prozent der Holzbodenfläche) ein Nutzungsverzicht auf kleinen Flächen (Waldrefugien) und Baumgruppen (Habitatbaumgruppen) vorgesehen werden. Insgesamt sollen es acht Refugien sein, die zwar kartenmäßig erfasst, aber nicht ausgeschildert werden.

Gemeinderat Robert Kruger sah in diesem Nutzungsverzicht eine Gefahr für die immer angestrebte „schwarze Null“ im jährlichen Waldhaushalt. Die Leiterin der Forstaußenstelle Abtsgmünd, Gisela Landgraf, verwies jedoch darauf, dass der Nutzungsverzicht vor allem Flächen betreffe, die aufgrund ihrer topografischen Lage auch jetzt nur eingeschränkt genutzt und bewirtschaftet werden könnten.

Bürgermeister Armin Kiemel sah in diesem sogenannten „ AuT-Konzept „ die Gleichstellung der Waldfunktionen Ökologie, Ökonomie und soziale Bedeutung“. Außerdem könne die Gemeinde dafür rund 800 000 Ökopunkte erhalten, was angesichts weiterer Investitionen in die örtliche Infrastruktur wichtig sei, betonte er.

Die Planung für 2020 bis 2029 sieht einen Hiebsatz von rund 12 650 Festmeter vor, wobei die labilen Fichtenbestände vor allem auf den Knollenmergelhängen umgebaut und verstärkt durch stabile Laubmischbestände ersetzt werden sollen. Derzeit beträgt der reine Fichtenbestand noch rund 25 Prozent im Gemeindewald, der Laubholzbestand liegt bei 64 Prozent. Bei vier Stimmenthaltungen ist der neue Forsteinrichtungsplan mehrheitlich angenommen worden.