Tuttlingen (cg) - Der Tuttlinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagnachmittag bei Gegenstimmen von Hans-Martin Schwarz, Bodo kreidler (beide LBU) und Klaus Cerny (SPD) die Klage gegen die Entscheidung des Tuttlinger Landratsamts zur Absenkung des Donauwehrs an der Groß Bruck befürwortet.

Das gilt auch für die unverzügliche Einreichung eines Eilantrags, mit dem festgestellt werden soll, ob die Stadt in der Zeit, in der die Klage anhängig ist, das Wehr in den Sommermonaten hochfahren kann. Hans Roll (CDU) befürtwortet das Vorgehen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sei die Wasserqualität gut. Das habe das Gutachten des Gewässer-Biologen Karl Wurm gezeigt. Zum anderen stünde die Bevölkerung in Tuttlingen hinter dem Wunsch, die Donau auch weiterhin in den Sommermonaten aufzustauen.

Hans-Martin Schwarz (LBU) erinnert daran, dass die Genehmigung für den Betrieb des Wehrs Ende 2018 abgelaufen sei. Daher bezweifelt er, dass die Klage Efolg haben wird. Hellmut Dinkelaker (SPD) befürwortet die Klage, da die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht habe.