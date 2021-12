Gemeinden rund um Ravensburg organisieren Impftage – Das Interesse ist groß

Auch in den Gemeinden rund um Ravensburg gibt es jetzt vermehrt Impf-Aktionen gegen das Coronavirus. Bei manchen geht es ausschließlich um Auffrischungs-Termine, bei anderen gibt es auch Erst- und Zweitimpfungen. Die Nachfrage ist groß.

Knapp 190 Menschen haben sich am vergangenen Samstag in der Schenk-Konrad-Halle in Baindt ihren Piks abgeholt. Termine konnte man vorab online buchen. Die Impfaktion sei gut und diszipliniert abgelaufen, sagt Bürgermeisterin Simone Rürup. „Die Leute freuen sich“, so ihr Eindruck.

Auch an den beiden kommenden Samstagen gibt es dieses Angebot. Unter www.terminland.eu/baindt muss man sich einen Termin reservieren. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Hauptsächlich sei das Angebot für Bürger aus Baindt gedacht, man schließe aber Interessierte aus Nachbarkommunen nicht aus, so Rürup.

Organisiert wird die Impfaktion in der Schenk-Konrad-Halle von der Gemeinde und der Baindter Hausarztpraxis Hartmann. Auch Bernd Kaminski, Arzt im Ruhestand, hilft mit. Für das Engagement der Ärzte sei sie sehr dankbar, sagt Simone Rürup.

Und auch im Rathaus gibt es tatkräftige Helfer: „Wir haben gerade Praktikantinnen im gehobenen Dienst, die unterstützen uns beim Abtelefonieren unserer hochbetagten Bürger.“ Denn diese sollen auf jeden Fall ein Angebot für eine Auffrischungsimpfung bekommen. Und auch die Warteliste des Hausarztes wird im Rahmen der drei Samstags-Aktionen abgearbeitet.

In Berg gibt’s nur Booster

In der Gemeinde Berg ist ebenfalls ein Arzt im Ruhestand in die Impf-Aktionstage eingebunden: Joachim Deutmarg, der auch schon im Kreisimpfzentrum Friedrichshafen mitgearbeitet hat. Außerdem erfolge die Aktion in Abstimmung mit den niedergelassenen Ärzten im Ort, wie Barbara Sohler von der Gemeindeverwaltung erklärt. In Berg bietet die Gemeinde bei den von ihr organisierten Aktionstagen nur Booster-Impfungen an.

Start der Berger Impfkampagne ist am Donnerstag. Dieser Tag ist allerdings reserviert für hochbetagte Bürger, Gemeindemitarbeiter und beispielsweise Feuerwehrmitglieder – also Menschen, die durch ihre Tätigkeit viele Kontakte haben.

Die Termine für diesen Tag hat die Gemeinde bereits vorab vergeben. Ab Freitag sind die Booster-Termine dann für alle Interessierten buchbar. Geplant sind Impf-Aktionen am Freitag und Samstag sowie in der Folgewoche von Donnerstag bis Samstag. Um das Ganze gut organisieren zu können und um Wartezeiten zu verringern, ist eine Anmeldung unter www.medizin-sport.de notwendig.

Das Interesse an den Angeboten sei groß, sagt Barbara Sohler. In Berg können sich ebenfalls Bürger aus der Nachbarschaft zu den Impfterminen anmelden.

Hochbetagte im Fokus

Die Gemeinde Grünkraut hatte am Dienstagnachmittag zur Impfaktion in der Festhalle eingeladen. Rund 120 Termine seien vergeben worden, sagt Bürgermeister Holger Lehr. Auch in Grünkraut wurden ausschließlich Auffrischungsimpfungen verabreicht.

Hauptsächlich habe man dabei die über 80-Jährigen im Auge gehabt. Außerdem Ehrenamtliche, die viel in Kontakt mit anderen Menschen sind, wie etwa bei der Nachbarschaftshilfe oder Feuerwehr. „Wir sind teilweise aktiv auf diese Menschen zugegangen, um eine Booster-Impfung anzubieten, so der Bürgermeister. Organisiert hat die Gemeinde den Impftag zusammen mit der Arztpraxis Brehm.

Mobile Impfteams in Horgenzell und Wilhelmsdorf

In Horgenzell gibt es am Sonntag, 19. Dezember, von 9 Uhr bis 15 Uhr einen Impftag in der Mehrzweckhalle. Dann ist ein mobiles Impfteam der Oberschwabenklinik (OSK) vor Ort, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Anmeldungen hierfür sind möglich ab Donnerstag, 9. Dezember, unter der Telefonnummer 07504 / 9701-70 zu den Öffnungszeiten des Rathauses.

Auch in Wilhelmsdorf bietet ein mobiles Impfteam der OSK Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen in der Riedhalle an, und zwar an den Sonntagen 12,. 19. und 26. Dezember sowie am 2. Januar. Jeweils von 9 bis 15 Uhr, am 26. Dezember nur von 9 bis 12 Uhr. Diese Termine finden ohne Anmeldung oder vorherige Registrierung statt.