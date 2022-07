Gemeinde Tiefenbach verlängert Zusammenarbeit mit der e.wa riss Netze

Tiefenbach (sz) - In der Trinkwasserversorgung setzt die Gemeinde Tiefenbach in den kommenden Jahren weiterhin auf die Unterstützung der e.wa riss Netze. Der Vertrag wurde am 1. Juli zunächst für zwei Jahre mit einer optionalen Verlängerung von weiteren zwei Jahren verlängert. Dies teilt das Unternehmen mit.

Der Netzbetreiber unterstützt die Gemeinde bereits seit 2018 bei der technischen Betriebsführung ihres Trinkwassernetzes. Dabei sind die Mitarbeiter der e.wa riss Netze unter anderem zuständig für den Betrieb und die Kontrolle des Wassernetzes. Sie übernehmen laut Mitteilung außerdem die Inspektion sowie Dokumentation der Schächte und das Störungsmanagement. Dabei profitiert Tiefenbach über den rechtssicheren Betrieb hinaus zusätzlich von einem 24-Stunden-Bereitschaftsdienst an sieben Tagen in der Woche. „Die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren hat sich absolut bewährt. Bei der e.wa riss Netze wissen wir unsere Trinkwasserversorgung in guten Händen,“ erklärt Helmut Müller, Bürgermeister der Gemeinde Tiefenbach. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir die Zusammenarbeit fortführen.“ Die Gemeinde beliefert derzeit rund 600 Einwohner mit einer Jahresmenge von ca. 31500 Kubikmetern Wasser. Die e.wa riss Netze auf Trinkwasserversorgung spezialisiert. Das Unternehmen aus Biberach unterstützt einige weitere Gemeinden und Zweckverbände im Landkreis in der Wasserversorgung.