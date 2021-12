Gemeinde spendet 1500 Euro für Projekte in Indonesien und Burkina Faso

Seit 20 Jahren unterstützt die Gemeinde gerne Missionsprojekte in der Dritten Welt. „Dabei ist es uns wichtig, dass das Geld direkt dort ankommt, wo es gebraucht wird“, betonte Bürgermeister Günter Ensle. Davon konnten auch dieses Mal wieder Maria Rinn und Klaus Scheufele berichten, 750 Euro werden dank Maria Rinn und den missionarischen Beziehungen durch die Franziskanerinnen von Reute in einen Schulbau in Pangaribuan/Indonesien fließen. In Burkina Faso sollen 750 Euro unter anderem für Getreideankäufe genutzt werden, da hier die Vorräte nur noch für rund fünf Monaten reichen, so Klaus Scheufele vom Burkina-Faso-Team.