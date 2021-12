Gemeinde Langenargen wirbt für Impfkampagne

Dass die Corona-Krise nur gemeinsam bewältigt werden werden kann, darin sind sich der Langenargener Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Roman Wocher, die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, Elisa Resch sowie Bürgermeister Ole Münder einig. Eine Impfung sei keine Garantie, aber ein sehr guter Schutz, betonen Wocher, Resch und Münder in einer Pressemitteilung weiter.

Nach dem erfolgreichen Einsatz des mobilen Impfteams in Langenargen arbeitet die Gemeinde gemeinsam mit Eriskirch und Kressbronn am Aufbau eines dauerhaften Impfangebotes in der Nachbargemeinde, da die Nachfrage nach Impfungen, insbesondere der Auffrischungsimpfung in allen drei Gemeinden sehr hoch seit. Auch am Angebot für Testkapazitäten werde in Langenargen zusammen mit der örtlichen Apotheke bereits gearbeitet.

Alle drei Vertreter appellieren insbesondere an Ungeimpfte, das Impfangebot wahrzunehmen, zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz anderer. Die Plakate hängen in Geschäften sowie Gastronomiebetrieben in Langenargen aus und wer sich an der Plakataktion beteiligen möchte, kann sich Exemplare im Bürgermeisteramt abholen. Ansprechpartnerin ist Meike Hele, erreichbar unter der Telefonnummer 07543/933013.