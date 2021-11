Gemeinde Kressbronn investiert 360 000 Euro in die Nonnenbachschule

Die Gemeinde Kressbronn hat die Sanitäranlagen der Nonnenbachschule in den vergangenen Monaten komplett saniert und modernisiert, teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Außerdem sollen in den nächsten Wochen weitere Schulflure neu gestrichen, CO2-Ampeln installiert und die Beleuchtung auf LED umgestellt werden.

In der Nonnenbachschule gibt es separate Toiletten für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte. Die bisherigen Toiletten waren in keinem ansprechenden Zustand mehr, heißt es in der Mitteilung. Sie wiesen Mängel auf, die Toiletteneinrichtung war teilweise beschädigt, der Wasserverbrauch durch die alte Spültechnik sehr hoch. Auch waren keine barrierefreien Toiletten vorhanden. In die Modernisierung der Sanitäranlagen habe die Gemeinde nun rund 250 000 Euro investiert. Alle Toiletten, Spülaborte und auch die Waschbecken seien komplett ausgetauscht sowie neue und moderne Fliesen und Oberflächen eingebaut worden. Die lärmintensiven Arbeiten hätten bereits in den Sommerferien begonnen, um den Schulbetrieb möglichst nicht zu stören. Die Arbeiten zogen sich allerdings bis in den November hinein. Für eine temporäre Toilettenlösung sei gesorgt gewesen.

Neben der Modernisierung der Toiletten stehe nun ein weiterer Anstrich, insbesondere der Flure im Süd-West-Flügel der Schule an. Damit werde das von Schulleiterin Susanne Hartrampf neu entwickelte und hellere Farbkonzept auch im restlichen Teil der Schule umgesetzt. Im Rahmen des Gesamtprojekts der LED-Umstellung der kommunalen Liegenschaften soll nun auch die Nonnenbachschule umgerüstet werden. Damit könne auch an der Nonnenbachschule Energie eingespart und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Letztlich würden für die Klassenzimmer noch CO2-Ampeln angeschafft. CO2-Ampeln zeigen das Erfordernis zum Lüften an und sollen so das Raumklima verbessern. Für diese genannten Maßnahmen investiert die Gemeinde weitere 110 000 Euro.

„Insgesamt hat die Gemeinde also 360 000 Euro in die Nonnenbachschule investiert. Ich glaube dies ist ein wichtiges Signal, welchen Stellenwert die Bildung und die Schule für die Gemeinde haben“, so der Bürgermeister Daniel Enzensperger. Zum Schluss dankte der Bürgermeister noch Sachgebietsleiter Andreas Wenzler und Architekt Markus Fakler für die Planung sowie Hausmeister Markus Schnell-Specker für die Koordination zwischen Schule und Baustelle. Auch Schulleiterin Susanne Hartrampf habe sich für die Maßnahmen stark eingesetzt und diese mit Rat und Tat begleitet.