Die Langenenslinger Gemeindeverwaltung hat umfangreiche Arbeiten für die Erneuerung von Bitumenbelägen auf Feldwegen, Gemeindeverbindungswegen und Otsstraßen ausgeschrieben. In der jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat die Arbeiten in Höhe von einer 248 500 Euro. Man habe günstige Angebote von bekannten und bewährten Firmen bekommen, freute sich Bürgermeister Andreas Schneider. Trotz außerplanmäßigen Maßnahmen kosten die Arbeiten knapp 40 000 Euro weniger als angenommen.

Acht Firmen hätten die Ausschreibung abgeholt, sieben haben ein Angebot abgegeben. „Das ist sehr positiv“, sagte Schneider. Die Arbeiten auf den Straßen der Gemeinden wurden in sieben Lose aufgeteilt. Los 1 beinhaltet die Erneuerung des Bitumenbelags auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Emerfeld und Ittenhausen. Auf einer Länge von 1850 Metern wird der Asphalt erneuert. Hierbei sollen auch Aufwölbungen beseitigt werden. Die Arbeiten sind im Haushalt 2018 mit knapp 130 000 Euro veranschlagt. Billigste Bieterin ist die Firma Stingel aus Schwenningen mit einem Angebotspreis von 89 400 Euro. Das teuerste Angebot lag bei 148 600 Euro.

Auch bei der Erneuerung des Belags auf der Straße von Emerfeld zur L 415 nach Inneringen bekam die Firma Stingel den Zuschlag. Die Erneuerung auf 443 Metern kostet die Gemeinde 25 400 Euro. Das teuerste Angebot lag bei knapp 45 900 Euro. Zwischen Friedingen und Upflamör wird ebenfalls die Firma Stingel 690 Meter Asphaltbelag erneuern. Bei diesem Los lagen die Angebote zwischen 38 100 Euro und 60 800 Euro. Los 4 – Der Belag auf einem Stück des Feldweges „Gerader Berg“ im Ortsteil Andelfingen – wird ebenfalls von der Firma Stingel erneuert. Im Zuge der Sanierung sollen auch die Aufwölbungen entfernt werden. 493 Meter Asphaltbelag kosten 30 600 Euro. Das teuerste Angebot lag bei 55 000 Euro.

Bei den Losen 5 bis 7 war die Firma Beller aus Herbertingen jeweils billigste Bieterin. Im Ortsteil Billafingen werden 165 Meter des Eichertwegs saniert. Die Kosten liegen bei 14 900 Euro. Das teuerste Angebot belief sich auf 28 300 Euro. Auf einem Stück des Kurz-Geländ-Wegs in Egelfingen, entlang des ehemaligen Rapp-Geländes, werden 91 Meter Asphalt erneuert und der Wendehammer vergrößert. Die Firma Beller erledigt die Arbeiten für 20 900 Euro. Das teuerste Angebot kam hier auf 45 400 Euro.

In Los 7 fasste die Verwaltung mehrere außerplanmäßige Arbeiten zusammen. Ein Teilstück der Holzgasse, der Friedinger Straße und ein Stück der Ortsstraße „Im Aisple“ weisen erhebliche Schäden auf, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im vergangenen Jahr so noch nicht absehbar waren. Aufgrund des schlechten Zustands der Straßenstücke wurde die Erneuerung zusätzlich in die Ausschreibung aufgenommen. Die Angebote lagen zwischen 29 000 Euro und 55 600 Euro. Auch hier war die Firma Beller billigste Bieterin.

Gemeinderat Wolfgang Fuchsloch empfahl, darauf hinzuwirken, dass die Arbeiten zeitnah erledigt würden. Man sei bemüht, dass sie zeitig umgesetzt würden, sagte Schneider. Allerdings habe man den Firmen bis 31. Oktober Zeit eingeräumt, um günstige Ausschreibungsergebnisse zu bekommen.