Gemeinde Hergatz lagert Daten aus

Aktuell verfügt die Gemeindeverwaltung in Hergatz über einen zentralen Datenserver, der sich im Untergeschoss des Rathauses befindet. Das aber soll sich ändern. Der Gemeinderat hat jetzt einstimmig beschlossen, die Daten in ein Rechenzentrum auszulagern. Nachdem das Rathaus inzwischen an das Glasfasernetz angeschlossen ist, sei ein schneller Zugriff auf die Daten somit gewährleistet, argumentierte Bürgermeister Oliver-Kersten Raab. Zudem sei der Wartungsaufwand geringer, da Updates automatisch eingespielt und Daten gesichert werden. Langfristig kläre die Kommune zudem eine Personalfrage. Denn aktuell betreut Kämmerer Frank Achberger die EDV im Rathaus. Geht er in Ruhestand, werde sich kaum ein neuer Mitarbeiter finden, der beide Bereiche abdeckt. Da die Anschaffung eines neuen Servers in den nächsten Monaten notwendig gewesen wäre, ist das Auslagern der Daten zudem die preiswertere Variante. Hier entstehen einmalig Kosten in Höhe von 30 700 Euro. Andernfalls hätte die Gemeinde knapp 58 500 Euro ausgeben müssen.