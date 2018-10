In vielen Gemeinden ist am vergangenen Wochenende Erntedank gefeiert worden. So lud auch die Pfarrgemeinde St. Silvester Emmingen zu ihrem Erntedank- und Pfarrfest ein. Pfarrer Ewald Billharz zelebrierte am Morgen den Festtagsgottesdienst in der geschmückten Pfarrkirche und segnete die Erntegaben. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Emminger Kirchenchor. Im Rahmen dessen fand die Aufnahme und Ehrung der Ministranten statt. Aufgenommen wurden Laura Weggler, Mia Thanner, Sintayehu Graf und Mika Siegel.

Direkt im Anschluss führte eine Prozession zur Witthoh-Halle. Bei einem kurzen Zwischenstopp wurde der sanierte Kirchturm gesegnet. Die Glocken wurden geläutet und der Musikverein Emmingen spielte ein Choral-Stück, sowie das Te deum und begleitete die Prozession.

Anschließend wurde das Pfarrfest in der Witthoh-Halle eröffnet. Bei Kaffee und Kuchen traten die Kinder des Kindergarten St. Silvester auf und sorgten später für bunte Gesichter beim Kinderschminken. Großen Applaus erhielt die DRK-Tanzgruppe, unter der Leitung von Priska Kästle.

Erfrischend waren auch die Stücke der Jugendkappelle des Musikverein Emmingen. Den Abschluss des Nachmittagsprogramms bildete der Heimat- und Trachtenverein, die ihre Tänze, sowie ein Musikstück mit Glocken darbrachten. Zusätzlich gab es einen Verkaufsstand der Ministranten-Muttis, die unter anderem Marmelade verkauften. Am Glücksrad der Ministranten konnten Besucher ihr Glück herausfordern.