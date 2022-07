Gemeinde feiert 100 Jahre Kinderkirche

Mit einem Jubiläumsgottesdienst im Pfarrgarten hat die evangelische Kirchengemeinde Hausen ob Verena am vergangenen Sonntag 100 Jahre Kinderkirche gefeiert.

Bei schönem Sommerwetter bevölkerten nicht nur eine große Anzahl Kinder den Pfarrgarten, sondern viele Eltern, Großeltern und Angehörige, sowie Gemeindemitglieder feierten das Jubiläum mit. Unter den Besuchern waren auch viele Erwachsene, die in ihren Kinderjahren die Kinderkirche besuchten oder dort mitgearbeitet haben, worüber sich Pfarrer Matthias Figel sehr freute. Und wer den Garten betrat, erblickte die bunte Dekoration mit Fähnchen und eine große Menge regenbogenfarbiger Kinderschirme. Die Kinder selbst durften sich in ein Gästebuch eintragen und ihren Fingerabdruck auf einer Urkunde des Württembergischen Landesverbandes für Kindergottesdienste verewigen. Jedes Kind bekam dann einen Luftballon.

Dass an diesem Morgen alles jubelte, sang und sich freute kam bereits in dem Eingangslied voll zum Ausdruck. Martina Glaser begleitete die Gesänge mit der Gitarre. In seiner Begrüßung machte Pfarrer Figel einen Rückblick über die Entstehung der Kinderkirche in Hausen. Bereits 1922 überlegte der Kirchengemeinderat, was man Gutes für die Kinder tun könnte. So kam man auf die Idee eine Kinderkirche zu gründen. „Wir freuen uns, dass sie so lange gehalten hat“, sprach Pfarrer Figel. Auch in der Filialgemeinde Spaichingen sei eine Kinderkirche bereits 1923 nachzuweisen. Seither haben viele Generationen die Kinderkirche durchlaufen. Als Beispiel nannte der Ortspfarrer die Familie Glaser. Bereits in der vierten Generation sind hier Mitarbeiter beziehungsweise als Leiter in der Institution tätig. Die Großeltern Richard und Hilda Glaser waren schon bei der Gründung dabei. Dann folgten Siegfried und Katharina. Der heute 82 Jahre alte Siegfried erinnert sich noch gerne an diese Zeit, als den Kindern biblische Geschichten erzählt wurden und die Kleinsten kindgerecht an das Kirchengebäude, den Gottesdienstablauf, an Lieder und Gebete wie das Vaterunser herangeführt wurden. Die Eltern übergaben das Amt dann an ihre Schwiegertochter Martina mit Christoph Glaser weiter und deren Tochter Debora ist zusammen mit ihrer Mutter Martina, Amelie Figel, Christine Figel, Susanne Hauser und Paula Huber aus Seitingen Oberflacht zurzeit Leiterin der Kinderkirche. Die ganze Kirchengemeinde freut sich über die engagierten Mitarbeiterinnen. Im Namen aller dankte Pfarrer Figel mit einem Gutschein für die pastorale Arbeit.

Nach dem Psalm „Gott, du bist freundlich zu uns“, setzten die Kinder die Schriftlesung von der Geschichte „Lasset die Kinder zu mir kommen“ in einem Theater um.

Groß war dann die Freude der Kinder über den Start der Luftballone, die dank der guten Thermik am Horizont verschwanden. In seiner Festansprache ging Pfarrer Matthias Figel ebenfalls auf das Thema ein, wo Jesus als Freund der Kinder auftrat und sie segnete. „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen“. Dieser Satz Jesus an seine Jünger habe auch heute noch Gültigkeit. Denn Kinder haben Vertrauen, Glauben, wissen, dass sie auf jeden angewiesen sind.

Zu dem Thema passte dann das Lied „Laudato si“ und die die persönlichen Fürbitten der Kinder. „Doch wo bleibt die angekündigte Überraschung“, fragte die kleine Kathrin laut.

Zum Jubiläum durfte sich dann jedes Kind einen bunten Regenschirm holen. Als Absender stand „Kinderkirche kunter bunt“ auf der einen Seite und auf der anderen Seite war zu lesen „Gottes Segen ist wie ein Schirm“. Große Freude herrschte dann im ganzen Pfarrgarten. Pfarrer Figel gab anschließend noch bekannt, dass Paula Huber eine Fortbildung zur Kinderchorleiterin gemacht hat. Es soll nun ein Kinderchor gegründet werden. Alle Kinder von sechs bis 14 Jahren aus der Pfarrgemeinde Hausen, Durchhausen, Seitingen-Oberflacht und Gunningen sind eingeladen zum ersten Treffen in Hausen am Freitag nach den Sommerferien.