Gemeinde bürgt für Tennisabteilung

Oberteuringen (sz) - Die Gemeinde Oberteuringen übernimmt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 80 000 Euro für den Sportverein Oberteuringen (SVO), die dieser zur Finanzierung des Neubaus der Tennisanlage aufnehmen musste. Dies entspricht der mit der Gemeinde anlässlich der Verlegung der Tennisanlage getroffenen Vereinbarung, welche durch den Schulneubau notwendig wurde. Der formale Beschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung Bei Rückzahlungsschwierigkeiten müsste der Verein zunächst die Beiträge erhöhen, bevor die Bürgschaft greifen würde, erläuterte Kämmerer Hansjörg Langegger. Der Baufortschritt an der Tennisanlage zwischen Ortsausgang und Neuhaus ist laut Franz Keller, Vorstand des SVO und damit Bauherr, gut, obwohl durch Witterungsumstände etwa vier Wochen Verzug besteht. Das Tennisheim ist fertig und die Lavaschichten wurden auf den Plätzen aufgetragen. Teilweise ist bereits die rote Schicht aus Ziegelsand zu sehen.