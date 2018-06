Hettingen – Der Gemeinderat hat den Haushalt 2014 in jüngster Sitzung einstimmig beschlossen. Eine Debatte gab es nicht. Der Entwurf des Haushaltsplans hatte Kämmerer Werner Leipert in der letzten Sitzung vor Weihnachten vorgestellt. Die Räte konnten das Zahlenwerk über die Feiertage einsehen. Dann hat der Gemeinderat den Entwurf in nicht-öffentlicher Sitzung beraten, erklärt Bürgermeisterin Dagmar Kuster gegenüber der Schwäbischen Zeitung. In der öffentlichen Sitzung stellte Kämmerer Leipert nur noch die Änderungen vor, die wohl verlangt worden waren. Sie wurden vom Gremium nicht mehr begründet oder diskutiert sondern nur noch abgesegnet.

Der Verwaltungshaushalt für die laufenden Kosten hat ein Volumen von rund fünf Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 1,8 Millionen Euro für Investitionen. „In diesem Jahr kann der Verwaltungshaushalt gerade noch ausgeglichen werden, die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt kann daraus jedoch nicht erwirtschaftet werden“, erklärte Kämmerer Leipert. Der Gesetzgeber hat vorgeschrieben, dass die Tilgung der Kredite aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden soll – es geht um hier eine Tilgung von 46 000 Euro. 2014 wird die Gemeinde Hettingen dies aus Veräußerungserlöse leisten müssen.

Im Jahr 2014 wird die Stadt einen Kredit in Höhe von 670 000 Euro aufnehmen müssen, um den Gesamthaushalt auszugleichen. Der Schuldenstand liegt pro Einwohner zum Jahresanfang noch bei rund 200 Euro und wird Ende 2014 bei 540 Euro liegen. Auch werden 2014 aus den Rücklagen 140 000 Euro entnommen: Dies ist die maximale Entnahme, die möglich ist. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag der Rücklagen liegt für Hettingen bei 107 000 Euro. Diese Summe wird zu Jahresende gerade noch übrig bleiben.

Im Verwaltungshaushalt sind auf der Ausgabenseite für die Personalkosten 1,290 Millionen Euro eingestellt. 40 000 Euro werden für Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Feldwege bereit gestellt. Die Kreisumlage wird 837 000 Euro kosten. Auf der Seite der Einnahmen stehen 50 000 Euro aus Mieten. Die Gewerbesteuer könnte voraussichtlich 850 000 Euro einbringen, davon errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage von rund 250 000 Euro, die abgeführt werden müssen. Die Grundsteuer wird 250 000 Euro einbringen und die Gebühren der Bürger 657 300 Euro.

Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen festgeschrieben: Die größte Summe geht in die Erschließung von Gewerbegebiet Langensteig III mit 675 000 Euro. Die Schule in Hettingen wird 2014 weiter saniert: Der Betrag von 310 000 Euro wird bereit gestellt. Die Hettinger Stadtsanierung steht mit 230 000 Euro im Haushalt. Für die Umnutzung des stillgelegten Inneringer Schulgebäudes stehen 350 000 Euro bereit, für die Sanierung des Wasserturms 20 000 Euro. Für die Breitbandversorgung in Inneringen stehen 30 000 Euro im Haushalt. Der Bauhof wird mit Investitionen in Höhe von 25 000 Euro bedacht.

Auf der Einnahmeseite werden der Verkauf von Grundstücken 320 000 Euro und der Verkauf vom Inneringer Rathaus 200 000 Euro einbringen. Für die Sanierung der Hettinger Schule werden voraussichtlich 130 000 Euro Zuschüsse eingehen und für die Umnutzung des Inneringer Schulgebäudes 200 000 Euro. Die Stadtsanierung Hettingen wird mit 138 000 Euro gefördert.