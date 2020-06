Gemeinde Achberg übernimmt mehr Kosten

Verwüstete Geschäfte, verletzte Polizisten und fassungslose Anwohner – die Krawalle von Stuttgart haben viele Menschen in Baden-Württemberg erschüttert. Nun beginnt die Aufarbeitung der Ereignisse. Ein Überblick über die Fakten sowie über die Fragen, die noch offen sind.

WAS WIR WISSEN Was ist in Stuttgart passiert? In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben 400 bis 500 Menschen kurz vor Mitternacht randaliert. 280 Polizisten waren nötig, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.