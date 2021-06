Gelungenes Rettichfest Daheim 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da aufgrund der Corona-Verordnungen kein traditionelles Rettichfest stattfinden konnte, haben wir uns entschlossen, ein Rettichfest Daheim an Pfingsten anzubieten. Die Resonanz war durchweg positiv und unsere Aktion wurde sehr gut angenommen. Die Abholer kamen von nah und fern, um einen frisch geschnittenen Rettich mit Brot am Samstag und einen frisch gebackenen Kuchen am Sonntag Daheim zu genießen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns für das etwas andere Rettichfest unterstützt haben. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder ein Rettichfest in Oberhofen auf unserem Festplatz veranstalten können und würden uns dann über Ihren Besuch freuen. Musikverein Obereschach.