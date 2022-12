Gelungenes hörenswertes Doppelkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der ersten konzertanten Begegnung 2019 beim Musikverein Hundersingen-Beuren fand der Gegenbesuch beim Musikverein Langenenslingen am 3. Dezember statt. Unter der straffen Leitung von Siegfried Fürst begannen die Gäste mit Scherbachers „Conductor´s-Fanfare“ als festlichem Auftakt. Mit dem aufmunternden Rhythmus des Mambo „Cuentame“ aus dem Jahr 1940 erlebten die Zuhörer Einblicke in eine faszinierende Klangwelt. Dazu passend der Blick nach Chicago mit Scott Joplins unverwüstlichem „Entertainer“. Emilia Igel (Klarinette) und Stefanie Werz am Klavier bildeten mit jugendlichem Können ein ideales Duo für dieses gern gehörte Werk. Auf reichen Beifall folgte eine Einladung nach Zypern mit volkstümlichen gut ins Ohr gehenden Melodien, um danach für Liebhaber moderner Arrangements Mozarts Kleine Nachtmusik und Beethovens schöne Götterfunken in Scherbachers „Classic Swing“ entdecken zu können.

Mit ihrem impulsreichen Dirigat ließ Linda Eppler in stimmiger Verbindung von Melodie und Rhythmus den „Reitermarsch“ von Johann Strauß in die Festhalle einziehen. Gut ausgewogen aus dem Bereich symphonischer Blasmusik erklang danach mit Reinekes „Fate of the Gods“ ein imposantes Klanggemälde im ewigen Kampf von Gut und Böse aus der nordischen Mythologie. Klare Zwiegespräche zwischen einzelnen Registern führten zu einem beachtenswerten Hörspektakel. So ungewöhnlich die Verbindung des Vaterunser mit Computerspielen in Christopher Tins „Baba Yetu“ sein mag, so spannungsreich erklangen solistische Passagen im Verbund mit dem klangvollen Tutti der Kapelle. Auch der musikalische Aufstieg auf den „Nanga Parbat“ zeigte, welch hohe Ansprüche der Verein an sich selbst stellt. Verbindungen von Flöte, Klarinette und Horn spiegelten das Wagnis des Aufstiegs wider, bis bei strengem Rhythmus in kraftvollem Gesamtklang die Besteigung gefeiert werden konnte. Mit dem anspruchsvollen Gang durch das Musical „Tanz der Vampire“ stellte die konzentriert und doch freudig agierende Musikerschar in blanken Soli und abgerundetem Tutti ihr beeindruckendes orchestrales Vermögen aufs Neue unter Beweis.