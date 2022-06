Gelungenes Chorfest des Chorverband Zollernalb

Vor drei Jahren fand vor der Pandemie das letzte Mal ein Chortreffen des Chorverbands Zollernalb statt. Lange herbeigesehnt, fand nun am 11. Juni wieder ein solches Chortreffen statt – und zwar für alle Chorgattungen. Annähernd die Hälfte aller Chöre des Chorverband hatten sich zum Treffen angemeldet, ob in voller Besetzung oder „nur“ vertreten durch eine Abordnung.

Begonnen wurde der Tag mit einem Wortgottesdienst in der Schlosskirche Haigerloch. In der Witthau-Halle Haigerloch angekommen, fand man eine perfekt vorbereitete Halle an. Die Stadtkapelle Haigerloch unter der Leitung von Sarah Frick unterhielt die Sänger und Sängerinnen während der Mittagspause.

Michael Ashcroft, der Präsident des Chorverband Zollernalb, durfte zu seinen Gästen auch viele bekannte Gesichter begrüßen. So hieß er neben den vielen Chören den Ehrenpräsident Helmut Miller und den Ehrenchormeister Wilhelm Schuler willkommen. Der ehemalige Vizepräsident Detlev Ahlfänger war mit seinem Chor angereist. Mit einem lange anhaltenden Applaus wurde der langjährige Vizepräsident Walter Heilig begrüßt. Natürlich ließ es sich der Bürgermeister Heinrich Götz nicht nehmen, bei einem solchen Anlass seine Glückwünsche mitzubringen.

Insgesamt sechs Chöre, die fast vollzählig angesreist waren, präsentierten aus ihren Liedbeständen einige Schmankerl. So startete der Junge Chor des Sängerbund Rangendingen „voice mr’s“ den musikalischen Sangesreigen. Michael Binder konnte in kürzester Zeit ein hervorragendes Liedgut mit den jungen Sänger und Sängerinnen einstudieren. Auch mit dem Gemischten Chor des Sängerbund Rangendingen zeigte er mit seiner Liedauswahl das musikalische Können.

Ursula Riehm, die den Schiedsrichterchor Zollernalb leitet, bat ihre Männer auf die Bühne. Der Gemischte Chor Starzeln stand den beiden Chören zuvor in Nichts nach. Wilhelm Schuler zeigte, dass man auch mit „nur“ 13 Männer und Frauen ein hervorragender Chor sein kann. Auch der MGV Killer unter der Leitung von Johannes Schellinger wusste, wie man die Gäste begeistern kann.

Mike Krell, der den Sängerbund Haigerloch dirigiert, bewies, dass auch dieser Chor nicht zum alten Eisen gehört. Vom Nachbarchorverband Kniebis-Nagold gesellten sich die Freunde vom MGV Freundschaft Thalheim unter der Leitung von Peter Straub dazu.

Ein guter Schluss ziert alles. Nach diesem Motto nahmen die gemischten Chöre des Chorverband Zollernalb Aufstellung und zeigten „Singen macht Spaß“. Mit diesem Kanon erfreuten sie die Zuhörer. Mit dem Hohenzollernlied und dem Verbandssong verabschiedeten sich die gemischten Chöre von den Gästen.