Gelungener Start in ein zuckersüßes Handwerk

Regional, frisch und in Bio-Qualität sind die Zutaten, die Hannah Längin in ihrer kleinen 180°-Grad Bio-Patisserie in Friedrichshafen verwendet. Egal, ob Kuchen, Torte oder Praline – bei ihren süßen Kreationen legt die junge Konditormeisterin großen Wert auf Geschmack und Optik. Bei der Abstimmung zur „Persönlichkeit im Handwerk“ konnte sie mit ihrem Konzept überzeugen und hat sich so den ersten Platz in der Kategorie Gründer gesichert. Dies teilt die handwerkskammer Ulm mit.

Von ihrer eigenen Backstube am Bodensee hat Längin schon in Kindertagen geträumt. Nach dem Abitur beginnt sie ihre Ausbildung zur Konditorin, wird Kammersiegerin und gewinnt die Bronzemedaille im Landeswettbewerb mit den besten Nachwuchskonditoren aus Baden-Württemberg. Bevor sie die Meisterschule besucht, absolviert sie ein Stipendium bei einer renommierten Patisserie in Südtirol. Mit dem Meister in der Tasche entschließt sich Längin schließlich ihren Traum zu erfüllen und wagt den Schritt in die Selbständigkeit. Seit April diesen Jahres hat die Konditormeisterin mit Bio-Zertifizierung eine eigene Patisserie am Bodensee.

Die süßen Leckereien, die Längin täglich zubereitet, entwirft sie ganz nach den Wünschen ihrer Kunden. „Jedes Produkt soll ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt sie. Gut zu backen sei Handwerk. Dabei aber die Seele zu berühren sei Kunst. Mit diesem Motto möchte sich die junge Konditormeisterin in den kommenden Monaten einen festen Kundenstamm aufbauen, der neben der Verwendung von Bio-Zutaten zur Herstellung auch die Handwerkskunst zu schätzen weiß, die bei Längin zum Einsatz kommt.