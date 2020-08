Gelungener Auftakt zum Diademus-Festival in Roggenburg

Ein besonderes musikalisches Ereignis für viele Musikliebhaber in der ganzen Region ist das Diademus-Festival im schwäbischen Roggenburg, das am Sonntag begonnen hat und noch bis 30. August mit musikalischen Leckerbissen aufwarten kann.

Am vergangenen Sonntag startete das Festival, das sich dieses Jahr dem Thema „Annäherungen“ widmet, mit einem Konzert im historischen Kloster Roggenburg. Das Eröffnungskonzert mit dem Titel „Affäre unterm Apfelbaum“ stellte besondere Werke der beiden großen Klassiker Bach und Händel ins Zentrum. Musikalisch brillierten Catalina Bertucci (Sopran) und Benno Schachtner (Countertenor), die beide in der Region fest verwurzelt sind, und die Diademus-Concertisten. Auch der wetterbedingte Umzug in die Klosterkirche tat dem Musikerlebnis keinen Abbruch.

„Nachaktive“ Klaviermusik

„Nachtaktiv“ wird es am Freitag, 28. August, um 19 Uhr in der Bibliothek zugehen. „An die Tasten. Fertig. Los“ heißt es mit dem Improvisationskünstler Jermaine Sprosse am Fortepiano extempore. Die Praxis der Improvisation von Klaviermusik im Stil des späten 18. Jahrhunderts wird in diesem Konzert anhand von Werken der Bach-Söhne und Stücken des Komponisten F.W. Rust dargestellt.

Zusätz

liches Konzert am Sonntag

Am Sonntag, 30. August, erlebt das Festival seinen Höhepunkt. Aufgrund der großen Nachfrage bietet Diademus seinen Gästen dann ein außerplanmäßiges Konzert an. Neben dem Abschlusskonzert um 16 Uhr findet zusätzlich um 19.30 Uhr ein Konzert im Refektorium des Klosters Roggenburg statt.

Die mehrfach ausgezeichnete „lautten compagney Berlin“ unter der Leitung von Wolfgang Katschner zeichnet unter dem Titel „Gefährliche Briefschaften – Ein Opernaufstand in Händels London und die Kunst der Verführung“ auf humorvolle Weise das Porträt der britischen Hauptstadt zu Zeiten, in denen Opernliebhaber für ihre Leidenschaft alles taten. Mit diesem zusätzlichen Konzertangebot reagiert der Veranstalter auf das große Interesse des Festivalpublikums.