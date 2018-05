Gelebte Tradition

Schwenningen - 150 Reiter haben sich am Pfingstmontag am Blutritt in Schwenningen beteiligt. Die beeindruckende Reiterprozession ist alljährlich der Höhepunkt des dreitägigen Heilig-Blut-Festes.

Die rund 150 Reiter aus der ganzen Region und aller Altersstufen begannen die Prozession zunächst mit einer Messe vor der Heilig-Blut-Kapelle in Schwenningen, die von Dekan Sven van Meegen zelebriert wurde. Im Anschluss wurde geritten. Von Schwenningen ging es über Neuler, Espachweiler und Schrezheim hier wurde die Prozession vom Musikverein musikalisch in Empfang genommen und durch das Dorf begleitet – wieder zurück nach Schwenningen.

Ebenfalls bei der Prozession mit von der Partie: Dekan Sven van Meegen aus Heidenheim, der in einer vierspännigen Kutsche, die von Roland Bäuerle gefahren wurde, das Segens-Reliquiar mit sich führte. Dieses Reliquiar enthält einen Stein vom Felsen Golgotha, den Pfarrer Eugen Schneider nach einer Pilgerreise ins Heilige Land im Jahr 2001 der Kapelle vermacht hatte. Hinter der Kutsche des Geistlichen ritten die Blutreiter von Schwenningen.

Während die Reiter noch unterwegs waren, fand in Schwenningen zeitgleich wieder ein sehr gut besuchter Wallfahrtsgottesdienst statt, den in diesem Jahr Pfarrer Jürgen Zorn abhielt. Nach der Messe holten der Pfarrer und seine Ministranten gemeinsam mit dem Musikverein Neuler und Standartenabordnungen von verschiedenen Vereinen aus der Neulerner Umgebung die Reiter am anderen Ende des Dorfes ab und geleiteten sie zum Festplatz, wo die Reitersegnung stattfand.

Ludwig Wagner wird verabschiedet

Die Neulerener Bürgermeisterin Sabine Heidrich hob in ihrer Rede anlässlich der Segnung der Pferde hervor, wie wichtig, traditionelle Veranstaltungen wie der Blutritt in den Zeiten der Veränderung und der Moderne sei. Es sei bezeichnend, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen zum Blutritt gekommen seien, betonte Heidrich. Ein weiteres Grußwort entrichtete der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack, der unterstrich, dass Veranstaltungen wie der Blutritt von Schwenningen für ihn das Gefühl von Heimat und Identität verbinde.

Verabschiedet wurde am Montag Ludwig Wagner, der Leiter der Reitergruppe Schwenningen, der seit 46 Jahren am Blutritt die Reitergruppen eingeteilt hatte. Wagner wird sein Amt nun in jüngere Hände legen. Pfarrer Zorn bedachte Wagner mit warmen Worten des Dankes.