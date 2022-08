Geldspritzen vom Land für vier Kulturdenkmäler

In der zweiten Tranche des Denkmalförderprogramms hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen weitere 6,3 Millionen Euro für die Erhaltung und Sanierung von Kulturdenkmälern freigegeben. Wie der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) mitteilt, sind vier Vorhaben aus dem Landkreis Biberach dabei.

Für die Sanierung des Konventgebäudes im ehemaligen Kloster erhält die Kirchengemeinde St. Georg in Maselheim-Heggbach 23 900 Euro. Für die Innen- und Dachsanierung fließen 43 630 Euro in die Pfarrkirche St. Gallus im Riedlinger Teilort Zell. Arbeiten an der Klostermauer um das ehemalige Klosterareal in Gutenzell-Hürbel werden mit 25 940 Euro unterstützt. Die Kirche St. Petrus und Paulus in Steinhausen (Bad Schussenried) – einst zur schönsten Dorfkirche der Welt gekürt – wird mit rund 128 000 Euro für ihre Außensanierung gefördert.

„Denkmäler stiften Identität und stärken die heimatliche Verbundenheit von Bürgerinnen und Bürgern“, sagt Dörflinger laut Mitteilung. „Es ist daher unsere gesellschaftliche Aufgabe, die Kulturvielfalt in Oberschwaben zu erhalten.“ Finanziert wird das Denkmalförderprogramm aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat. Der überwiegende Anteil der Fördermittel stammt aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.