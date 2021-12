Geldspende statt Kundengeschenke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Firma Jöchle Elektrotechnik hat sich in diesem Jahr dazu entschieden, keine Kundengeschenke zu verteilen, sondern einer ortsansässigen Einrichtung eine Spende zukommen zu lassen. So darf sich das SBBZ Sehen in Baindt über insgesamt 750 Euro freuen. „Wir sind seit vielen Jahren im Kontakt mit dem SBBZ Sehen in Baindt. Es war uns wichtig, dass mit der Spende etwas Sinnvolles geschieht“, sagt Armin Jöchle, Geschäftsführer von Jöchle Elektrotechnik. Er legt Wert auf einen regionalen Bezug.

Die Spende wird das SBBZ Sehen in Baindt für reittherapeutische Stunden einsetzen. „Wir sind der Firma Jöchle Elektrotechnik sehr dankbar. Eine Reittherapie ist für viele unserer Schüler und Schülerinnen sinnvoll. Rückenverspannungen können gelöst und das Körpergefühl positiv beeinflusst werden“, berichtet Dr. Marcus Adrian, Direktor des SBBZ Sehen mit Internat Baindt. Die Schüler seien begeistert gewesen, als sie davon erfuhren. „Die Spende ist für uns ein schönes Weihnachtsgeschenk nach einem Jahr mit vielen Herausforderungen“, sagt Dr. Marcus Adrian.