Geldsegen aus Stuttgart für drei Schulen im Kreis

Geldsegen aus Stuttgart. Schulbau und Schulsanierung: Land fördert im Jahr 2021 Schulhausprojekte mit mehr als 206 Millionen Euro. Auch drei Schule im Landkreis Biberach profitieren. Das teilt Thomas Dörflinger, Landtagsabgeordneter (CDU) mit.

„Für uns als CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig, die kommunalen Schulträger zu unterstützen, um gemeinsam für moderne Lern- und Lebensräume an den Schulen zu sorgen,“ berichtet der Biberacher CDU-Wahlkreisabgeordnete Thomas Dörflinger. „Besonders freut mich natürlich, dass in diesem Jahr drei Schulen im Landkreis Biberach in den Genuss dieser Schulbauförderung kommen, um die Gebäude für die Schülerinnen und Schüler entsprechend anpassen zu können.“ Gefördert werden dabei der Umbau der Karl-Arnold-Schule in Biberach mit 243 000 Euro, der Umbau des Progymnasiums in Bad Buchau mit 319 000 Euro und die Erweiterung und der Umbau der Grundschule in Erolzheim mit 423 000 Euro. Thomas Dörflinger betont abschließend, „Mit diesen Fördergeldern sorgen wir für sehr gute Lehr- und Lernbedingungen“, teilt Dörflinger mit.