Stadt will trotz vieler Volksfestabsagen an den Reichsstädter Tagen festhalten Das sagen die Gemeinderatsfraktionen dazu Vereine stehen hinter dem Vorhaben der Stadt Die Stadt Aalen hält nach wie vor an den Reichsstädter Tagen fest. Wenn die Landesregierung nach dem 31. August Großveranstaltungen zulässt, der Gemeinderat sein Okay gibt und die Vereine mitziehen, soll das Stadtfest am zweiten Septemberwochenende über die Bühne gehen, sagt OB Thilo Rentschler.