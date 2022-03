Geldautomaten beschädigt und Zeugen und Polizisten angegriffen

Salem (sz) - Weil er offensichtlich versucht hat, einen Geldautomaten aufzubrechen und im weiteren Verlauf einen Zeugen sowie die hinzugerufenen Polizeibeamten angriff, muss sich ein 27-jähriger Mann nun strafrechtlich verantworten. Das berichtet die Polizei. Zeugen hatten beobachtet, als der Tatverdächtige gegen 9.30 Uhr auf den Automaten in der Markdorfer Straße , wie es heißt, „gewaltsam einwirkte“. In der Folge griff er einen 43-Jährigen körperlich an und flüchtete. Die verständigten Polizisten konnte den Mann kurze Zeit später antreffen. Bei seiner vorläufigen Festnahme schlug er einem Beamten gegen die Brust und versuchte sich mit aller Kraft gegen die Maßnahmen der Polizei zu wehren. Der 27-Jährige, der sowohl sich als auch den Zeugen und einen Polizisten leicht verletzte, muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Am Geldautomaten entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.