Geld für zusätzliche Schutzkleidung der Pflegekräfte

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ lautet der Grundsatz von Eberhard Oesterle, der mit seiner Stiftung regelmäßig Einrichtungen rund um den Bereich Retten und Pflegen im Landkreis Lindau unterstützt – das sind vor allem die Feuerwehr und Pflegeheime. Ein Teil der diesjährigen Ausschüttung, konkret 7500 Euro, kommt nun dem Heilig-Geist-Hospital zugute, einem Senioren- und Pflegeheim auf der Lindauer Insel. Entsprechend groß war die Freude bei Heimleiter Klaus Höhne und den Beschäftigten, als der Mäzen dieser Tage den Spendenscheck persönlich vorbeibrachte.

„Wir haben Ihre Belegschaft nicht vergessen! Wir bewundern den enormen Einsatz, den das Pflegepersonal nicht nur rund um die Uhr, sondern insbesondere auch in Zeiten von Corona unter großen Gefahren leistet“, betonte Oesterle bei der Spendenübergabe. „Meine Mitarbeiter*innen und ich sind dankbar dafür, dass auch von anderer Seite an uns gedacht wird, was indirekt auch die gesellschaftliche Wertschätzung unserer Arbeit zum Ausdruck bringt“, erklärte Höhne. Er sprach von einem „vorweihnachtlichen Geschenk“ und bedankte sich bei Oesterle im Namen der ganzen Belegschaft. Das Geld werde vor allem in Schutzkleidung für die Pflegekräfte investiert, so Höhne.