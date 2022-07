Gäubahn: Geld für Pfaffensteigtunnel wäre gut investiert

Schön ist das nicht. Statt am Stuttgarter Hauptbahnhof landen Bahnreisende aus Tuttlingen, Spaichingen oder Rottweil demnächst in Vaihingen. Klar, dass entlang der Gäubahn Unmut herrscht angesichts des Konzepts, das die Bahn als Zwischenlösung für die Zeit ab der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 bis zur Fertigstellung des neu geplanten Pfaffensteigtunnels präsentiert: Während Bahnfahrer aus Ulm oder Oberschwaben schon in den neuen Tiefbahnhof einrollen, müssen die Menschen aus dem Einzugsgebiet der Gäubahn – wo es bei der Volksabstimmung 2011 übrigens eine solide Mehrheit für Stuttgart 21 gab – in einem Außenbezirk in die nächste S-Bahn umsteigen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Grund für diese Unterbrechung liegt nicht im Bau des Pfaffensteigtunnels. Die bislang noch gültigen Pläne, die eine andere Streckenführung vorsehen, würden inzwischen eine genauso lange Phase der Unterbrechung nach sich ziehen. Die Zeit, in der den Gäubahn-Anrainern eine Abbindung von nur wenigen Monaten in Aussicht gestellt wurde, liegt schon lange zurück.

Und in der Zwischenzeit? Sind die Ansprüche an den Bahnverkehr deutlich gestiegen. Schon die Große Koalition hatte sich den Ausbau der Schiene auf die Fahne geschrieben, die Ampel tut dies erst recht. Der Deutschlandtakt soll für einen festen Taktfahrplan auf der Schiene sorgen, die großen Städte alle 30 Minuten anbinden. Um das Konzept bis 2030 umsetzen zu können, sind bundesweit 180 Baumaßnahmen nötig. Der Deutschlandtakt ist auch der Grund, warum der Bund in den nächsten Tagen oder Wochen wohl seine Bereitschaft signalisieren wird, den Bau des Paffensteigtunnels zu finanzieren. Die Kosten werden auf eine Milliarde Euro geschätzt.

Langfristig ist das jedoch gut angelegtes Geld – trotz der jahrelangen Durststrecke bis dahin. Denn so, wie sich die deutsche Bahn-Infrastruktur derzeit präsentiert, ist sie nicht zukunftsfähig. Das weiß jeder, der wegen Anschlussproblemen und ausgefallenen Zügen schon einmal auf der Strecke geblieben ist – also im Grunde jeder Bahnreisende in Deutschland.