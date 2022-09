Geld für das neue Hospiz gesammelt

Sigmaringen (sz) - Eine Benefizveranstaltung im Sigmaringendorfer Skulpturengarten von Sylvia Reiser erbrachte eine Spendensumme in Höhe von 4750 Euro für den Förderverein Hospiz Johannes. Die Künstlerin und der ehemalige Sigmaringer Landrat Dirk Gaerte als Organisatoren zeigten sich hocherfreut über die Großzügigkeit der rund 60 Gäste, die im Skulpturengarten unter dem Motto „Sylvias Culture Night“ kulinarische Genüsse und musikalische Unterhaltung erleben konnten. Für die Musik hatte sich das Sigmaringer Bläserquintett in den Dienst des sozialen Anliegens gestellt.

Reiser und Gaerte übergaben kürzlich die Spende an den Vorsitzenden des Hospizvereins, Georg Link, und die Initiatorin des Hospizes, Sophie Schwörer. „Wir sind sehr dankbar für das außerordentliche Engagement von Sylvia Reiser und Dirk Gaerte und die großzügigen Spenden der Gäste. Das ist ein weiterer Baustein, um den Betrieb des Hospizes zu sichern“, sagt Link.

Das neue Hospiz Johannes des Landkreises Sigmaringen und des Zollernalbkreises, das künftig die St.-Elisabeth-Stiftung in der Bittelschießer Straße 21 in Sigmaringen betreibt, wird Anfang Oktober offiziell eingeweiht. Ein Tag der offenen Tür ist am Sonntag, 9. Oktober, von 10 bis 17 Uhr geplant.

Der Förderverein Hospiz Johannes wurde im Dezember 2019 gegründet. Ziel und Zweck des Fördervereins ist die Unterstützung der stationären Hospizarbeit im künftigen Hospiz Johannes in Sigmaringen. Durch ideelle und materielle Hilfe wird dauerhaft einen Beitrag für die Pflegebegleitung und Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen geleistet. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von finanziellen Mitteln, da die beteiligten Kranken- und Pflegekassen nicht alle tatsächlich anfallenden Kosten übernehmen.