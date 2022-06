Gelbwangenschildkröte sucht eine neue Heimat

Lindau (lz) - Eine Gelbwangenschildkröte wurde im Mai in Sigmarszell gefunden und ins Tierheim gebracht. Das Tier ist vermutlich ausgebüchst. Im Sommer fühlen sich Wasserschildkröten in einem artgerechten und ausbruchssicheren Gehege mit Teich wohl. Bei Sonnenschein lasst sie sich gern von der Wärme verwöhnen. Die artgerechte Haltung von Wasserschildkröten ist nicht einfach und sollte nur nach sorgfältiger Information und echtem Interesse erfolgen, denn diese Reptilien können sehr alt werden.

Oft wird so ein Tier ganz klein in der Zoohandlung gekauft und wenn sie dann groß werden, weiß man oft nicht wohin. Wer sich für das Tier mit der harten Schale und dem weichen Kern interessiert und der etwa 15 Zentimeter großen Schildkröte ein artgerechtes Zuhause geben will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter 08382 / 72 365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de