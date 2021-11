Gelber Impfpass reicht ab 1. Dezember nicht mehr aus

Wer ab 1. Dezember Zugang zu einem Bereich haben möchte, in dem 2G gilt, braucht einen Impfnachweis in digital auslesbarer Form. Der gelbe Impfpass wird dann nämlich nicht mehr gültig sein. Das hat das Sozialministerium am Donnerstag mitgeteilt.

Diese Entscheidung wird, wenige Tage vor dem 1. Dezember, wohl noch Hunderte vor allem ältere Menschen in die Apotheken spülen. Denn bisher betonten Politiker stets, dass der gelbe Impfpass seine Gültigkeit behalten werde. Auch sind nicht alle Menschen gleichermaßen erpicht darauf, überall ihr Handy, auf dem der Impfnachweis in digitaler Form gespeichert ist, mitnehmen zu müssen. Andere besitzen gar kein Smartphone.

Der Grund für den Sinneswandel beim Thema Impfnachweis begründet das Sozialministerium folgendermaßen: Impfnachweise in digital auslesbarer Form sollen „bis zu einem gewissen Grad mehr Sicherheit vor Impfpass-Fälschungen“ bringen, erläutert ein Sprecher.

Noch bis Mittwoch, 1. Dezember können sich Bürger einen QR-Code in Apotheken ausstellen lassen, dazu ist die Vorlage eines Ausweisdokuments sowie des gelben Impfpasses notwendig. Teilweise stellen auch Hausärzte den Code aus. Der Code kann dann mit der Corona-Warn-App oder der CovPass-App eingelesen werden.

Das Sozialministerium betont: „Für Menschen, die kein Smartphone haben, kann der QR-Code auch einfach ausgedruckt mitgeführt werden.“ So können auch ältere Bürger, die kein Smartphone oder Handy besitzen, in die Bereiche, in denen 2G oder 2Gplus gilt, Zugang erhalten.