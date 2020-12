Nachdem am Mittwoch gegen 20.45 Uhr die Geistlochhütte bei Waldbeuren in Vollbrand geraten ist, hat das Polizeirevier Bad Saulgau die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Grillhütte wurde laut Polizeimitteilung durch das Feuer zerstört, der Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro beziffert. Brandursache könnte nach ersten Erkenntnissen ein in der Hütte aufgestellter, mit Gas betriebener, Heizstrahler gewesen sein. Da sich ein solcher normalerweise nicht in der Hütte befindet und sich kurz vor dem Brand mutmaßlich Personen in der Hütte aufgehalten haben, bittet die Polizei um Hinweise. Verdächtige Beobachtungen rund um die Hütte sowie Hinweise zur Brandauslösung können unter Telefonnummer 07581/4820 mitgeteilt werden.