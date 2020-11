Geistliches Wort zum Volkstrauertag

Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesen Tagen geht mir immer wieder ein Lied durch den Kopf, das mich an meine Kindheit erinnert. Erst vor kurzem hat es sich eine Tauffamilie zur Taufe gewünscht. Die Eltern singen es ihrer Tochter jeden Abend zum Einschlafen vor. „Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl.“ In den beiden weiteren Strophen ist die Rede von den Mücklein, von den Fischlein, die Gott mit Namen rief, damit sie ins Leben kamen, und Gott im Himmel hat an allen seine Freude. Er kennt sie alle, er kennt auch dich und hat dich lieb. Wie gut, dass Gott all seine großen und kleinen Kinder, seine Töchter und Söhne, denen er das Leben eingehaucht hat, kennt. Und wie gut, dass ich mich wieder daran erinnern lasse, ich bin Gottes Kind. Ich gehe nicht verloren. Gott hat seine ganze Schöpfung liebevoll im Blick. Wenn ich abends in den Sternenhimmel schau, dann wird mir warm ums Herz bei dem Gedanken. Wie ein Stern individuell, hell oder weniger hell, von Wolken überdeckt, strahlt jeder Mensch in die dunkle Nacht hinein. Ich weiß alle meine mir liebgewordenen Menschen, ob sie auf dieser irdischen Welt sind oder in der himmlischen Welt, sind in Gottes Liebe geborgen.

Monat des Erinnerns

Der Monat November ist ein Monat des Erinnerns. Dunkel und manchmal schwer ziehen die Wolken über den Himmel. Wie dunkle Schatten legen sich schwere Gedanken auf unsere Seele, sodass das Licht von Finsternis überzogen wird. Wir erinnern uns an Geschehnisse, die uns mit Leid und Schmerz in Berührung gebracht haben. Dazu gehören Menschen, die wir in den Kriegen verloren haben, zerbombte Gebäude, eine Kultur, die beinahe ausgemerzt wurde. Heute sind wir mit Terror konfrontiert, Ermordungen im Namen Allahs. Entsetzen, Wut und Trauer steigen in uns auf. Am Volkstrauertag gedenken wir dieser Menschen. Die Erinnerung hilft uns, nicht zu vergessen. Sie rüttelt wach und mahnt uns: „Nie mehr Krieg, Gewalt und Terror!“

Zerbrechen als Symbol

In diesem Monat rufen wir uns auch all die Menschen in Erinnerung, die im vergangenen Kirchenjahr gestorben sind. Wir nennen noch einmal ihre Namen, gehen an ihre Gräber und hoffen darauf, dass sie in ein neues Leben gehen.

Auch der Buß- und Bettag ist ein Tag des Erinnerns. Es ist ein Tag der inneren Einkehr und Umkehr. Ich schaue auf mein Leben mit dem liebevollen Blick Gottes. Was ist gelungen, wo habe ich Fehler gemacht, wo habe ich mich geirrt. Wo habe ich andere verletzt, wo bin ich selbst verletzt.

Krieg, Gewalt, Hass verwunden Menschen an Körper und Seele. „Ich bin daran zerbrochen.“ oder „Ich stehe vor einem Scherbenhaufen.“, hören wir dann. Wie gut, wenn wir uns dann an Momente erinnern, als unsere Mutter uns in ihren Armen in den Schlaf wiegte und uns ins Ohr gesungen hat: „Weißt Du wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt. Gott im Himmel kennt auch dich und hat dich lieb.“ Es berührt mich und lässt mich aus meiner Erstarrung aufbrechen. Manche Träne kullert über mein Gesicht. Das Leben in mir kommt ins Fließen. Wie dankbar bin ich in diesem Moment. Ich gebe meiner Trauer Raum.

Manches tut richtig weh

Vieles im Leben zerbricht, weil wir es festhalten möchten. In diesen Tagen erleben wir, wie verlässliche Strukturen zerbrechen. Ungerechtigkeit gehört zum Alltag. Was uns als Geschöpfe Gottes in der Tiefe unseres Herzens ausmacht, Liebe, Mitmenschlichkeit, Mitgefühl, all das geht verloren. Gerade dann, wenn wir einander so dringend brauchen würden, fallen wir uns gegenseitig in den Rücken. Das tut richtig weh. Statt aufeinander zuzugehen, uns zu umarmen und zu trösten, sind wir angehalten, uns aus dem Wege zu gehen und uns in die eigenen vier Wände zurück zu ziehen. Wir sind soziale Wesen. Ein Stern allein am Himmel lässt das Universum nicht erstrahlen. Wie fehlt doch die Wahrnehmung meines Gegenübers, die Gesichtszüge, die Mimik, die Geste, die Berührung. Einsamkeit ist häufig die Folge. Ich bin in diesen Tagen gezwungen, es mit mir selbst auszuhalten. Gerade dazu braucht es doch den Trost, die Stärkung, die Begleitung durch einen anderen Menschen, eines Freundes, meiner Familie. Es ist wie bei einem kleinen Kind, das hinfällt, sich wehtut, es will auf den Arm genommen und getröstet werden. Wenn es dieses Bedürfnis stillen kann, dann will es wieder auf den eigenen Beinen los. Und dieses kleine Kind bleibt doch in mir auch als erwachsener Mensch. Es hat Bedürfnisse und will wahrgenommen werden.

Liebe endet nicht an Schutzmaßnahmen

Ich möchte Sie ermutigen, mit der Liebe Gottes, der seine Kinder tröstet wie eine Mutter, ihnen den Rücken stärkt wie ein Vater auf all das, was zerbrochen ist, was schmerzt, zu schauen und dem Raum zu geben, was nottut. Diese Liebe endet nicht an Schutzmaßnahmen. An sie dürfen wir uns immer wieder erinnern und auch mal daran klammern. Vielleicht gelingt es mir mit der Zeit, mit Verlusten, Verletzungen, Brüchen und Rissen wohlwollend umzugehen. Sie nicht einfach zu übertünchen, sondern als Lebenserfahrungen zu sehen, die zu mir gehören. Sie dürfen sichtbar bleiben, ja sie können zu etwas Wertvollem werden. Sie dürfen heilen. Sie dürfen vergoldet werden. Dann wird erfahrbar und wirklich, was uns in Psalm 147,3 verheißen ist: „Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.“

„Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl.“ Nichts geht verloren in Gottes Welt, wie tröstlich. Ich bleibe Gottes Kind, seine Tochter, sein Sohn, egal wie mein Leben gerade aussieht, wie schwer oder leicht es mir fällt. In dieser Gewissheit kann ich getröstet und gestärkt auf die Welt schauen. Ich sehe meine eigene Verantwortung für ein Leben in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Dafür lohnt es sich die Scherben zusammenzusetzen. Sie sind sichtbar, doch mit Gold veredelt.

Ich grüße Sie von Herzen

Pfarrerin Susanne Richter