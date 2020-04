Geistliches Wort zum Karfreitag: Anker für unsere Seelen in schwerer Zeit

Pfarrer Stefan Ziellenbach, der leitende Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Unteres Rottal, richtet sich mit Gedanken zum Karfreitag an die Bevölkerung:

Wir befinden uns derzeit in einer Lage, für die unsere heutigen Generationen keine Erfahrungswerte haben. Der Umgang mit der Corona-Pandemie hält unsere Lebenswelt fest im Griff. Viele Menschen haben Angst. Das öffentliche Leben ist zu weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Auch bis vor Kurzem noch ganz selbstverständliche Zusammenkünfte sind vorübergehend nicht mehr möglich. Dies betrifft besonders das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Begegnung, nach menschlicher Nähe. Und es betrifft jetzt ganz aktuell auch die Feier der Karwoche und des Osterfestes.

Zeitgeschehenz deuten

Miteinander die Heilige Woche in der Gemeinschaft der Kirchengemeinden zu feiern, ist in diesem Jahr nicht möglich. Dennoch sind wir dazu eingeladen, uns gerade jetzt geistig und geistlich zu verbinden und trotz der belastenden Situation mit den Herzen dabei und beieinander zu sein. Die Karwoche mit ihren Feiertagen Gründonnerstag und Karfreitag kann uns dabei helfen, das Zeitgeschehen zu deuten und einen tieferen Sinn sich von Gott her eröffnen zu lassen.

Am Gründonnerstag feiern wir das Letzte Abendmahl, die letzte Versammlung Jesu in Gemeinschaft mit seinen Jüngern vor seiner Passion. Hier setzt er das Teilen von Brot und Wein ein als sein Vermächtnis an die Christenheit. Seine bleibende Gegenwart in Leib und Blut wird auf diese Weise erfahrbar. Wer daran teilnimmt, hat einen Platz in der Gemeinschaft mit Jesus. Das Mahl schafft Nähe. Gott lässt uns nicht allein. Das Mahl ist das unaufhebbare Zeichen des Neuen Bundes Gottes mit uns Menschen.

Dieses Zeichen brauchen wir gerade in einer so schweren Zeit wie heute. Deshalb wird die gemeinsame Feier von Abendmahl und Eucharistie in der Zeit der Pandemie so sehr vermisst, wo öffentliche Gottesdienste untersagt sind und ein Kontaktverbot unser Leben bestimmt. Somit ist das Letzte Abendmahl auch eine Erinnerung an die Zeit vor den gegenwärtigen Verordnungen zum Schutz der Menschen und darüber hinaus ein Hoffnungszeichen für die Zeit danach.

Jesus verspricht uns darüber hinaus, dass er mitten unter uns ist, selbst wenn wir uns auch nur zu Zweit in seinem Namen versammeln. Er beschützt unsere Gemeinschaften, selbst wenn das gemeinschaftliche Leben in der bisherigen Form nicht möglich ist. Stellen wir daher in der Heiligen Woche besonders unsere Familien, Gemeinschaften, Gemeinden und das menschliche Miteinander allgemein unter seinen Schutz. Gott will uns allen hier besonders nahe sein.

Und auch der Karfreitag kann uns in der schweren Zeit ein Anker für unsere Seelen sein. Er stellt uns Jesu Leiden und Sterben vor Augen. Alles menschliche Leid findet seinen Platz in der Liebe Gottes und kann darin verwandelt werden. Auch wenn wir in diesem Jahr den Karfreitag nicht mit gemeinschaftlichen Feiern vollziehen können, wollen wir daher besonders während der Corona-Pandemie für die Kranken und Sterbenden beten, die ohne den Trost der Angehörigen in der Anonymität der Krankenhäuser einsam leiden und versterben.

Das Leiden der Menschen bezieht auch die hingebungsvolle Arbeit der Pflegekräfte und Ärzte mit ein, die am Dienst für die Erkrankten oft bis zur Erschöpfung sich mühen sowie alle, die in den Praxen in engen Kontakt mit den Menschen kommen. Wir beten für die Angehörigen, die sich um einen lieben Mitmenschen sorgen und ihm doch nicht am Krankenbett beistehen können. Und wir wollen auch für die immer zahlreicher werdenden Toten beten. Jesus, der Gekreuzigte, leidet mit all diesen Menschen mit.

Deshalb lade ich Sie ganz besonders ein, in diesem Ausnahmejahr die Karwoche und dann Ostern mit dem Herzen zu Hause mitzufeiern. Auch wenn sich die Gemeinde nicht versammeln kann, sind wir alle doch in Jesus Christus als Kirche miteinander verbunden. Er stehe unserer Welt und unserer Zeit bei durch sein Leiden und seine Auferstehung. Gott segne Sie und Ihre Familien. Gott segne Ihre Gesundheit und Ihre Wege. Gott segne uns alle in diesen schweren Zeiten.