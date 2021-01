Geistliches Wort zu Epiphanias: Mehr als drei Könige

Liebe Leserin,

lieber Leser,

morgen feiern wir – ja, was eigentlich? Ich kenne kein anderes Fest, das so unterschiedliche Namen trägt: Epiphanias, Erscheinung des Herrn, Heilige Drei Könige – was ist es für Sie?

Für die meisten unter Ihnen wird der 6. Januar der Tag der Heiligen Drei Könige sein, vermute ich. „Da Jesus geboren war zu Bethlehem … siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland“, so erzählt es Matthäus in seinem Evangelium (Mt 2,1-12) Diese Weisen waren einem besonderen Stern gefolgt, der Besonderes ankündigte. Und so fanden sie „das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.“

Matthäus erzählt von Weihnachten auf seine eigene Weise. Es geht ihm dabei um zweierlei: Wenn wir an Weihnachten feiern, dass Gott Mensch geworden ist, als Kind geboren, dann gehört zwingend dazu, dass wir auch feiern, dass in diesem Kind Gott selbst erscheint. Die Heiligen Drei Könige fallen auf die Knie und beten in dem Kind den König der Welt an.

Und das ist der zweite Gedanke: Jesus ist nicht nur für das jüdische Volk Gottes geboren. Gott ist Mensch geworden für alle Welt. Den drei Königen hat man die damals bekannten drei Erdteile Europa, Afrika und Asien zugeordnet und so versinnbildlicht, dass Jesus der Heiland der Welt ist.

Gott selbst hat das dann bei der Taufe Jesu öffentlich gemacht, als „sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Markus 1,10-11)

An Weihnachten ist Wunderbares geschehen. Der unfassbare Gott nimmt in Jesus Gestalt an. Kann man das glauben? – Das kann man nur glauben. Das kann man nur glauben und davon aus immer wieder neuen Blickwinkeln erzählen. Gott hat Jesus in der Taufe als seinen Sohn proklamiert. Die Heiligen Drei Könige haben ihn angebetet. Und Jesus hat sich auch selbst als Sohn Gottes erwiesen, bei seinem ersten Wunder im Johannesevangelium, als er auf der Hochzeit von Kana Wasser in Wein verwandelt (Joh 2,1-11)

Alle diese Geschichten erzählen davon, was an Weihnachten geschehen ist: Gott ist in die Welt gekommen. Seitdem strahlt sein Licht unter uns. Lassen wir es in unserem Leben leuchten.

Martin Sauer ist Pfarrer an der Evangelischen Stadtkirche in Wangen.